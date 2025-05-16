https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-taniyacak-yeni-sistemin-detaylari-belli-oldu-1096283162.html

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak yeni sistemin detayları belli oldu

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak yeni sistemin detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Ev kadınlarına erken emeklilik sağlayacak 6 aşamalı sistem devreye giriyor. Sosyal güvence, devlet destekli prim ödemesi, yıpranma hakkı ve yaş şartında... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T14:46+0300

2025-05-16T14:46+0300

2025-05-16T14:46+0300

ekonomi̇

ev

ev kadınlarına emeklilik hakkı

emeklilik

bağ-kur

ssk

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Ev kadınlarına erken emeklilik yolunu açacak yeni sosyal güvenlik modeli resmen duyuruldu. Kadınlara hem sigorta güvencesi, hem devlet destekli prim ödeme imkânı, hem de erken emeklilik hakkı tanınacak. Sabah'ın haberine göre, model 6 adımda uygulanacak ve özellikle anneler için ekstra avantajlar sağlayacak.Birinci Adım: Sosyal güvence ile Bağ-Kur'a dahil olacaklarİsteğe Bağlı Sigorta üzerinden sisteme dahil olacak ev kadınları, sigortalı sayılarak Bağ-Kur kapsamına alınacak. Bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Çalışma şartı aranmaksızın bu hak elde edilebilecek.İkinci adım: Emeklilik hakkı kazanılacakSigortalı hale gelen kadınlar Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek. Daha önce SSK primi ödemiş olanlar, son 3.5 yılını SSK kapsamında geçirirse, SSK’dan da emekli olabilecek. Kısmi emeklilik için 3600 ila 5400 gün prim şartı aranacak, bu da ilk sigorta giriş tarihine göre değişebilecek.Üçüncü adım: Primlerin üçte biri devlettenİsteğe Bağlı Sigorta primleri asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirlenirken, bu tutarın üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece kadınlar daha düşük ödemeyle sosyal güvenceye kavuşacak, emeklilik primi birikmeye devam edecek.Dördüncü adım: Anneler i̇çin yıpranma hakkıÇocuk sahibi olan ev kadınlarına, Fiili Hizmet Zammı benzeri bir uygulamayla her yıl için 90 gün ekstra prim eklenecek. 4 yıl çalışmış bir anne, 5 yıl prim hakkı kazanabilecek. Bu destek çocuk sayısına göre artacak ve annelere özel emeklilik avantajı sunacak.Beşinci adım: Yaş şartı esnetilecekEklenen prim desteği, emeklilik yaşının düşürülmesini de sağlayacak. Örneğin bir kadın 4 yıl çalışıp 5 yıl prim kazanırsa, emeklilik yaş şartı bir yıl erkene çekilecek. 58 yaşında emeklilik şartı varsa, bu destekle 57 yaşında emeklilik mümkün olacak.Altıncı adım: Daha az primle daha erken emeklilikPrim katkısı ve yaş indirimi sayesinde kadınlar daha erken yaşta ve daha düşük primle emekli olabilecek. Ayrıca, 3 çocuk borçlanması ile 2160 güne kadar prim satın alma hakkı tanınarak emeklilik süresi daha da erkene çekilebilecek.Yeni çalışma modelleri de geliyorSistem sadece emeklilikle sınırlı kalmayacak. Uzaktan çalışma, esnek zamanlı istihdam ve yarı zamanlı iş modelleri devreye alınacak. Anneler iş ile aile hayatını dengeleyecek; çocuklarıyla daha çok zaman geçirirken çalışma hayatını da sürdürebilecek. Uygulama evlat edinen anneleri de kapsayacak.Doğum borçlanması genişletiliyorBugünkü sistemde sadece sigortadan sonra doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabiliyor. Ancak önümüzdeki süreçte sigortadan önce doğan çocuklar için de borçlanma hakkı tanınması bekleniyor. Bu, anneler için 6 yıla kadar erken emeklilik imkânı sağlayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html

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