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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Tozlu rüzgar, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Tozlu rüzgar, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Mayıs için Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine toz taşınımı, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sağanak etkili olacak.
2025-05-16T06:43+0300
2025-05-16T06:43+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.Üç ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldıYağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İki bölgede fırtınaya dikkatRüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek. Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın şiddeti saatte 60-90 km'ye ulaşıp kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdırMARMARABALIKESİR – 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetliİSTANBUL – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetliEGEAFYONKARAHİSAR – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ – 32°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR – 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZADANA – 29°C, Parçalı ve az bulutluANTALYA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 31°C, Parçalı ve az bulutluISPARTA – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA – 28°C, Parçalı bulutluBATI KARADENİZBOLU – 22°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE – 26°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıKASTAMONU – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıZONGULDAK – 20°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 29°C, Parçalı ve az bulutluARTVİN – 24°C, Parçalı ve az bulutluSAMSUN – 21°C, Parçalı ve az bulutluTRABZON – 19°C, Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM – 17°C, Parçalı ve az bulutluKARS – 17°C, Parçalı ve az bulutluMALATYA – 25°C, Parçalı ve az bulutluVAN – 16°C, Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 27°C, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 28°C, Parçalı ve az bulutluMARDİN – 23°C, Parçalı ve az bulutluSİİRT – 25°C, Parçalı ve az bulutlu
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meteoroloji uyarısı, 16 mayıs hava durumu, toz taşınımı uyarısı, marmara fırtına uyarısı, edirne kuvvetli yağış, kırklareli sağanak, tekirdağ hava durumu, ege bölgesi fırtına, i̇ç anadolu toz taşınımı, kuvvetli rüzgar uyarısı, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü açıklaması, bölgesel hava tahmini, şiddetli yağış alarmı, güncel hava raporu, rüzgar hızı 90 km, yerel kuvvetli yağış, tozlu hava etkisi

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Tozlu rüzgar, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor

06:43 16.05.2025
© Sputnik / Виталий АньковKaradeniz fırtına
Karadeniz fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Meteoroloji'nin 16 Mayıs hava tahminlerine göre sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç ve doğu bölgelerde ise hava sıcaklığı 3 ila 5 derece yükseliyor. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

Üç ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İki bölgede fırtınaya dikkat

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek. Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın şiddeti saatte 60-90 km'ye ulaşıp kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

MARMARA

BALIKESİR – 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
İSTANBUL – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli

EGE

AFYONKARAHİSAR – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ – 32°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 29°C, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 31°C, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA – 28°C, Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 22°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 20°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 29°C, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN – 24°C, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 21°C, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 19°C, Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 17°C, Parçalı ve az bulutlu
KARS – 17°C, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 25°C, Parçalı ve az bulutlu
VAN – 16°C, Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 27°C, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 23°C, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 25°C, Parçalı ve az bulutlu
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