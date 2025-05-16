Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Tozlu rüzgar, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor
© Sputnik / Виталий АньковKaradeniz fırtına
© Sputnik / Виталий Аньков
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Meteoroloji'nin 16 Mayıs hava tahminlerine göre sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç ve doğu bölgelerde ise hava sıcaklığı 3 ila 5 derece yükseliyor. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Üç ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İki bölgede fırtınaya dikkat
Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek. Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın şiddeti saatte 60-90 km'ye ulaşıp kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
MARMARA
BALIKESİR – 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
İSTANBUL – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
EDİRNE – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
İSTANBUL – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
EGE
AFYONKARAHİSAR – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ – 32°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 32°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 29°C, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 31°C, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 31°C, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA – 28°C, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA – 28°C, Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 22°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 20°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 20°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 29°C, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN – 24°C, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 21°C, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 19°C, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN – 24°C, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 21°C, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 19°C, Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 17°C, Parçalı ve az bulutlu
KARS – 17°C, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 25°C, Parçalı ve az bulutlu
VAN – 16°C, Parçalı ve az bulutlu
KARS – 17°C, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 25°C, Parçalı ve az bulutlu
VAN – 16°C, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 27°C, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 23°C, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 25°C, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 23°C, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 25°C, Parçalı ve az bulutlu