https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/meteorolojiden-3-bolge-icin-uyari-tozlu-ruzgar-siddetli-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1096264720.html

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Tozlu rüzgar, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Tozlu rüzgar, şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Mayıs için Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine toz taşınımı, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sağanak etkili olacak.

2025-05-16T06:43+0300

2025-05-16T06:43+0300

2025-05-16T06:43+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

fırtına

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0f/1091555725_0:26:750:448_1920x0_80_0_0_c85b3dc7e901e5c61532bc920c48c7a7.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.Üç ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldıYağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İki bölgede fırtınaya dikkatRüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek. Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın şiddeti saatte 60-90 km'ye ulaşıp kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdırMARMARABALIKESİR – 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetliİSTANBUL – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetliEGEAFYONKARAHİSAR – 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ – 32°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR – 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZADANA – 29°C, Parçalı ve az bulutluANTALYA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 31°C, Parçalı ve az bulutluISPARTA – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA – 23°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 25°C, Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA – 28°C, Parçalı bulutluBATI KARADENİZBOLU – 22°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE – 26°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıKASTAMONU – 21°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıZONGULDAK – 20°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 29°C, Parçalı ve az bulutluARTVİN – 24°C, Parçalı ve az bulutluSAMSUN – 21°C, Parçalı ve az bulutluTRABZON – 19°C, Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM – 17°C, Parçalı ve az bulutluKARS – 17°C, Parçalı ve az bulutluMALATYA – 25°C, Parçalı ve az bulutluVAN – 16°C, Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 27°C, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 28°C, Parçalı ve az bulutluMARDİN – 23°C, Parçalı ve az bulutluSİİRT – 25°C, Parçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/16-mayis-ulusal-erisilebilirlik-gunu-ilan-edildi-1096264480.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji uyarısı, 16 mayıs hava durumu, toz taşınımı uyarısı, marmara fırtına uyarısı, edirne kuvvetli yağış, kırklareli sağanak, tekirdağ hava durumu, ege bölgesi fırtına, i̇ç anadolu toz taşınımı, kuvvetli rüzgar uyarısı, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü açıklaması, bölgesel hava tahmini, şiddetli yağış alarmı, güncel hava raporu, rüzgar hızı 90 km, yerel kuvvetli yağış, tozlu hava etkisi