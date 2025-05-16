https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/meksika-devlet-baskani-sheinbaum-kanada-basbakani-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1096264597.html
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Kanada Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Kanada Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T04:53+0300
2025-05-16T04:53+0300
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sheinbaum, Carney’i göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti ve ikili ilişkilerdeki temel iş birliği konularını ele aldı.Meksika Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin Geçici Tarım İşçileri Programı’nın devamı ve güçlendirilmesi ile Meksika-ABD-Kanada T-MEC ticaret anlaşmasının, üç Kuzey Amerika ülkesinin rekabet gücüne katkısı gibi öncelikli konular üzerinde durduklarını bildirdi.Kanada Başbakanı Carney, görüşmeyi, yeni hükümetinin dışişleri, savunma, uluslararası ticaret ve Kanada-ABD ilişkilerinden sorumlu bakanlarını açıklamasının ardından gerçekleştirdi. Carney, yeni kabinesinin 'Kanadalıların istediği ve hak ettiği değişimi somutlaştırmak üzere' şekillendirildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/arakci-seffaflik-saglayabiliriz-ancak-nukleer-tesislerden-hicbirinin-kapatilmasi-soz-konusu-1096263814.html
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meksika, kanada, claudia sheinbaum, mark carney
meksika, kanada, claudia sheinbaum, mark carney
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Kanada Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sheinbaum, Carney’i göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti ve ikili ilişkilerdeki temel iş birliği konularını ele aldı.
Meksika Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin Geçici Tarım İşçileri Programı’nın devamı ve güçlendirilmesi ile Meksika-ABD-Kanada T-MEC ticaret anlaşmasının, üç Kuzey Amerika ülkesinin rekabet gücüne katkısı gibi öncelikli konular üzerinde durduklarını bildirdi.
Kanada Başbakanı Carney, görüşmeyi, yeni hükümetinin dışişleri, savunma, uluslararası ticaret ve Kanada-ABD ilişkilerinden sorumlu bakanlarını açıklamasının ardından gerçekleştirdi. Carney, yeni kabinesinin 'Kanadalıların istediği ve hak ettiği değişimi somutlaştırmak üzere' şekillendirildiğini belirtti.