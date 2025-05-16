https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/arakci-seffaflik-saglayabiliriz-ancak-nukleer-tesislerden-hicbirinin-kapatilmasi-soz-konusu-1096263814.html

Arakçi: Şeffaflık sağlayabiliriz ancak nükleer tesislerden hiçbirinin kapatılması söz konusu olmayacaktır

Arakçi: Şeffaflık sağlayabiliriz ancak nükleer tesislerden hiçbirinin kapatılması söz konusu olmayacaktır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ancak güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi: 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T00:46+0300

2025-05-16T00:46+0300

2025-05-16T00:46+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduklarını ancak 'uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini' söyledi.Açıklamasında Arakçi, "Medyada duyurdukları, masa başında duyurulanlarla aynı olmuyor ve bir medya savaşı yaşanıyor. ABD'den çok sayıda çelişkili açıklamalar duyuyoruz. Bunun Washington'daki odaklanma eksikliğinden mi yoksa müzakere tarzından mı kaynaklandığı soruluyor ancak bu İran'ın tarzı değil ve İran temel ilkelerinin ve pozisyonlarının arkasında duruyor." dedi.İran'ın güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu ancak uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini ifade eden Arakçi, "Ne medyada ne de müzakere masasındaki pozisyonlarımızda bundan taviz vermeyeceğiz. Bu, İran halkının hakkıdır ve kimse bunu inkar edemez." (Nükleer program konusunda) şeffaflık sağlayabiliriz ancak nükleer tesislerden hiçbirinin kapatılması söz konusu olmayacaktır" ifadelerini kullandı.Arakçi, ABD'nin İran'a geçen hafta Umman'da yapılan dördüncü tur müzakereler sırasında yazılı bir anlaşma metni sunduğuna dair Amerikan basınında çıkan haberlerin sorulması üzerine "Görüşmeler sırasında karşı tarafa yazılı olarak fikirler iletildi ancak şu ana kadar bize bu tür yazılı olarak hiçbir teklif ulaşmadı ancak göndereceklerini söylüyorlar" diye konuştu.ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde İran'ın Amerikan şirketlerinin ülkede faaliyet göstermesine izin verip vermeyeceğine ilişin bir soru üzerine Arakçi, "İran'ın Amerikan şirketlerinin ekonomik varlığına ilişkin bir yasağı yok ve bu yasağı Amerikalılar bizzat uyguladı. İran, Amerikan şirketlerinin petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmasını memnuniyetle karşılar." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-iran-nukleer-konusunda-anlasmayi-kismen-kabul-etti-1096263569.html

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abd, i̇ran, nükleer, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri