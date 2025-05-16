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Medinskiy: Bismarck her zaman 'Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler' derdi
Medinskiy: Bismarck her zaman 'Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler' derdi
Sputnik Türkiye
Medinskiy, Alman İmparatorluğu'nun ilk şansölyesi Otto von Bismarck'ın Rusları kandırmaya çalışanları "Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler"... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘60 Dakika’ programında Yevgeny Popov'a verdiği demeçte, Bismarck'ın Rusları kandırmaya çalışanları ‘Ruslar her zaman kendilerine ait olan için gelirler' sözleriyle uyardığını hatırlattı.Medinskiy yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
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vladimir medinskiy, rusya, rossiya 1, alman i̇mparatorluğu, otto von bismarck, st. petersburg, büyükelçi
vladimir medinskiy, rusya, rossiya 1, alman i̇mparatorluğu, otto von bismarck, st. petersburg, büyükelçi

Medinskiy: Bismarck her zaman 'Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler' derdi

20:09 16.05.2025 (güncellendi: 20:35 16.05.2025)
Vladimir Medinskiy
Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Medinskiy, Alman İmparatorluğu'nun ilk şansölyesi Otto von Bismarck'ın Rusları kandırmaya çalışanları "Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler" diye uyardığını hatırlattı.
İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘60 Dakika’ programında Yevgeny Popov'a verdiği demeçte, Bismarck'ın Rusları kandırmaya çalışanları ‘Ruslar her zaman kendilerine ait olan için gelirler' sözleriyle uyardığını hatırlattı.
Medinskiy yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Biliyorsunuz, uzun yıllar St. Petersburg'da büyükelçilik yapan Bismarck, Rus dilini mükemmel bir şekilde öğrendi, Rusya'yı hissediyordu, Rusya'yı anlıyordu, Rusya ve Almanya arasındaki ortak çıkarları anlıyordu. Şunu hep söylerdi: ‘Asla Rusları kandırmaya, onlardan bir şeyler çalmaya kalkışmayın, çünkü zaman geçecek ve er ya da geç Ruslar her zaman kendilerine ait olanı almaya geleceklerdir’.

Bu 'Ruslar her zaman kendilerine ait olan için gelirler' sözü tarihin çok önemli bir dersidir diye düşünüyorum.

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