https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/medinskiy-bismarck-her-zaman-ruslar-er-ya-da-gec-kendilerine-ait-olan-icin-gelirler-derdi-1096289655.html

Medinskiy: Bismarck her zaman 'Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler' derdi

Medinskiy: Bismarck her zaman 'Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler' derdi

Sputnik Türkiye

Medinskiy, Alman İmparatorluğu'nun ilk şansölyesi Otto von Bismarck'ın Rusları kandırmaya çalışanları "Ruslar er ya da geç kendilerine ait olan için gelirler"... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T20:09+0300

2025-05-16T20:09+0300

2025-05-16T20:35+0300

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İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘60 Dakika’ programında Yevgeny Popov'a verdiği demeçte, Bismarck'ın Rusları kandırmaya çalışanları ‘Ruslar her zaman kendilerine ait olan için gelirler' sözleriyle uyardığını hatırlattı.Medinskiy yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/trump-mumkun-olan-en-kisa-surede-putinle-gorusmek-niyetini-acikladi-1096275721.html

rusya

alman i̇mparatorluğu

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vladimir medinskiy, rusya, rossiya 1, alman i̇mparatorluğu, otto von bismarck, st. petersburg, büyükelçi