Kremlin: Putin-Trump görüşmesine iyi hazırlanılmalı

Böyle bir toplantı kesinlikle gerekli. Hem ikili Rusya-ABD ilişkileri açısından hem de elbette Ukrayna krizi de dahil olmak üzere uluslararası meseleler ve bölgesel süreçler hakkında en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılması açısından gerekli. Kuşkusuz Başkan Putin ve Trump arasındaki temaslar Ukrayna'daki çözüm bağlamında son derece önemli. Bu teze elbette katılıyoruz. Önemini abartmak zor.