https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/kremlin-putin-trump-gorusmesine-iyi-hazirlanilmali-1096281131.html
Kremlin: Putin-Trump görüşmesine iyi hazırlanılmalı
Kremlin: Putin-Trump görüşmesine iyi hazırlanılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme söz konusu olunca hazırlıkların en iyi şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Kremlin... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T14:09+0300
2025-05-16T14:09+0300
2025-05-16T14:07+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ‘ayarlar ayarlamaz görüşeceğiz’ yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, olası görüşmeyle ilgili bir soru üzerine, “Bir zirve toplantısı iyi hazırlanmalı ve sonuç vermeli, çünkü bir zirve toplantısından önce daima uzman görüşmeleri, istişareler ve uzun ve meşakkatli hazırlıklar yapılır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Peskov, bugünkü basın toplantısında ayrıca şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/donbassta-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolunde-ukraynada-askeri-sanayi-tesisleri-vuruldu-1096279115.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, vladimir putin, donald trump, zirve, ukrayna, nato, rusya-nato konseyi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, vladimir putin, donald trump, zirve, ukrayna, nato, rusya-nato konseyi
Kremlin: Putin-Trump görüşmesine iyi hazırlanılmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme söz konusu olunca hazırlıkların en iyi şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü Peskov, bu tür görüşmeye özellikle Ukrayna bağlamında ihtiyaç olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ‘ayarlar ayarlamaz görüşeceğiz’ yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, olası görüşmeyle ilgili bir soru üzerine, “Bir zirve toplantısı iyi hazırlanmalı ve sonuç vermeli, çünkü bir zirve toplantısından önce daima uzman görüşmeleri, istişareler ve uzun ve meşakkatli hazırlıklar yapılır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir toplantı kesinlikle gerekli. Hem ikili Rusya-ABD ilişkileri açısından hem de elbette Ukrayna krizi de dahil olmak üzere uluslararası meseleler ve bölgesel süreçler hakkında en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılması açısından gerekli. Kuşkusuz Başkan Putin ve Trump arasındaki temaslar Ukrayna'daki çözüm bağlamında son derece önemli. Bu teze elbette katılıyoruz. Önemini abartmak zor.
Peskov, bugünkü basın toplantısında ayrıca şu bilgileri verdi:
Rusya-NATO Konseyi çalışmalarının yeniden başlatılması yönünde somut bir öneri gelmedi.
Rusya ve NATO arasındaki partnerliği yeniden başlatmaktan bahsetmek şu anda zor. İttifak aslında Rusya ile savaş halinde.
Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarla ilgili tüm meseleleri görüşmek gerekiyor. Bunu en kısa sürede yapmak gerekiyor.
Putin bugün Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Putin akşam saatlerinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştirebilir.