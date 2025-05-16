https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/donbassta-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolunde-ukraynada-askeri-sanayi-tesisleri-vuruldu-1096279115.html
Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu
Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da silah sanayisi tesisleri ve hava üsleri altyapısını vuran Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T13:22+0300
2025-05-16T13:22+0300
2025-05-16T13:20+0300
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rusya savunma bakanlığı
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Volnoye Poleadlı yerleşim merkezlerini kontrol altına aldığı bildirildi.Böylelikle 10-16 Mayıs haftasında, Ukrayna işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 6’ya çıktı.Açıklamada, son bir haftada hassas güdümlü silahlar ve İHA'larla 6 grup saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda, Ukrayna’da Neptun anti-gemi füzeleri ve insansız hücumbotlarının üretildiği askeri sanayi tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, silah ve mühimmat imalat ve onarım yerleri, İHA ve insansız hücumbotların yoğun olduğu noktalar, mühimmat depoları ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma noktaları vuruldu.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 770 askerve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 35 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 5 adet HIMARS MLRS füzesi ve 930 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bati-medyasi-dikkat-cekti-ukrayna-silah-alimlarinda-yuz-milyonlarca-dolar-kaybetti-1096270902.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat
Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu
Ukrayna’da silah sanayisi tesisleri ve hava üsleri altyapısını vuran Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Volnoye Poleadlı yerleşim merkezlerini kontrol altına aldığı bildirildi.
Böylelikle 10-16 Mayıs haftasında, Ukrayna işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 6’ya çıktı.
Açıklamada, son bir haftada hassas güdümlü silahlar ve İHA'larla 6 grup saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda, Ukrayna’da Neptun anti-gemi füzeleri ve insansız hücumbotlarının üretildiği askeri sanayi tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, silah ve mühimmat imalat ve onarım yerleri, İHA ve insansız hücumbotların yoğun olduğu noktalar, mühimmat depoları ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma noktaları vuruldu.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 770 askerve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 35 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 5 adet HIMARS MLRS füzesi ve 930 İHA engellendi.