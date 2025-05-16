https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/donbassta-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolunde-ukraynada-askeri-sanayi-tesisleri-vuruldu-1096279115.html

Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu

Donbass’ta bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolünde: Ukrayna'da askeri sanayi tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da silah sanayisi tesisleri ve hava üsleri altyapısını vuran Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T13:22+0300

2025-05-16T13:22+0300

2025-05-16T13:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092054830_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1517dc353aa558a8c0509fa35ba3b2c3.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Volnoye Poleadlı yerleşim merkezlerini kontrol altına aldığı bildirildi.Böylelikle 10-16 Mayıs haftasında, Ukrayna işgalinden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 6’ya çıktı.Açıklamada, son bir haftada hassas güdümlü silahlar ve İHA'larla 6 grup saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda, Ukrayna’da Neptun anti-gemi füzeleri ve insansız hücumbotlarının üretildiği askeri sanayi tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, silah ve mühimmat imalat ve onarım yerleri, İHA ve insansız hücumbotların yoğun olduğu noktalar, mühimmat depoları ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma noktaları vuruldu.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 770 askerve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 35 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 5 adet HIMARS MLRS füzesi ve 930 İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bati-medyasi-dikkat-cekti-ukrayna-silah-alimlarinda-yuz-milyonlarca-dolar-kaybetti-1096270902.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat