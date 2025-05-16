https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iranli-uzman-istanbul-gorusmeleri-rusya-icin-olumlu-1096291172.html
İranlı uzman: İstanbul görüşmeleri Rusya için olumlu
İranlı uzman: İstanbul görüşmeleri Rusya için olumlu
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modaber, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmelerin Rusya açısından çok olumlu olduğunu... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T20:39+0300
2025-05-16T20:39+0300
2025-05-16T20:37+0300
dünya
rusya
ukrayna
müzakere
i̇stanbul
kiev
birleşmiş milletler (bm)
paris
londra
vladimir zelenskiy
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Ruhollah Modaber, görüşmelerin Rusya açısından tam bir kazan-kazan durumu olduğunu ve Birleşmiş Milletler'e (BM) Moskova'nın kalıcı barışı sağlamak için ciddi bir planı olduğunu gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:Rus heyetinin müzakereleri olumlu değerlendirdiğini ve diyaloğu devam etmeye hazır olduğunu açıkladığını, ancak asıl sorunun Paris ve Londra'nın buna engel olup olmayacağı olduğunu vurgulayan Modaber sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/medinskiy-bismarck-her-zaman-ruslar-er-ya-da-gec-kendilerine-ait-olan-icin-gelirler-derdi-1096289655.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
kiev
paris
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rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, birleşmiş milletler (bm), paris, londra, vladimir zelenskiy, elysee sarayı, buckingham sarayı
rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, birleşmiş milletler (bm), paris, londra, vladimir zelenskiy, elysee sarayı, buckingham sarayı
İranlı uzman: İstanbul görüşmeleri Rusya için olumlu
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modaber, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmelerin Rusya açısından çok olumlu olduğunu ifade etti.
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Ruhollah Modaber, görüşmelerin Rusya açısından tam bir kazan-kazan durumu olduğunu ve Birleşmiş Milletler'e (BM) Moskova'nın kalıcı barışı sağlamak için ciddi bir planı olduğunu gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:
Kiev görüşmeleri kasıtlı olarak sabote etti ve Zelenskiy de diyaloğu sekteye uğratmak için ‘hayal ürünü açıklamalar’ yaptı. Kiev rejiminin güçleri Elysee ve Buckingham saraylarının komutası altında ve hiçbir bağımsızlıkları yok. İlk turun ardından Zelenskiy hemen Batılı liderlerle pozisyonları koordine etti.
Rus heyetinin müzakereleri olumlu değerlendirdiğini ve diyaloğu devam etmeye hazır olduğunu açıkladığını, ancak asıl sorunun Paris ve Londra'nın buna engel olup olmayacağı olduğunu vurgulayan Modaber sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Kiev 2022'de müzakereleri kesintiye uğratmasaydı, Ukrayna şu anki durumda olmayacaktı. Zelenskiy'nin şu anda barış için bir şansı var ama bunun için İngilizler tarafından dayatılan ‘yanılsamaları’ reddetmesi gerekiyor. Rusya inisiyatifi elinde tutuyor, ancak daha fazla ilerleme Batı'nın ve Kiev'in tutumuna bağlı.