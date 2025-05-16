https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iranli-uzman-istanbul-gorusmeleri-rusya-icin-olumlu-1096291172.html

İranlı uzman: İstanbul görüşmeleri Rusya için olumlu

İranlı uzman: İstanbul görüşmeleri Rusya için olumlu

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modaber, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan doğrudan görüşmelerin Rusya açısından çok olumlu olduğunu... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T20:39+0300

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rusya

ukrayna

müzakere

i̇stanbul

kiev

birleşmiş milletler (bm)

paris

londra

vladimir zelenskiy

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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri Sputnik’e değerlendiren Ruhollah Modaber, görüşmelerin Rusya açısından tam bir kazan-kazan durumu olduğunu ve Birleşmiş Milletler'e (BM) Moskova'nın kalıcı barışı sağlamak için ciddi bir planı olduğunu gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:Rus heyetinin müzakereleri olumlu değerlendirdiğini ve diyaloğu devam etmeye hazır olduğunu açıkladığını, ancak asıl sorunun Paris ve Londra'nın buna engel olup olmayacağı olduğunu vurgulayan Modaber sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/medinskiy-bismarck-her-zaman-ruslar-er-ya-da-gec-kendilerine-ait-olan-icin-gelirler-derdi-1096289655.html

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rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, kiev, birleşmiş milletler (bm), paris, londra, vladimir zelenskiy, elysee sarayı, buckingham sarayı