https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yilbasi-gecesi-kepceyle-define-ararken-sucustu-yakalandilar-1092250155.html

Yılbaşı gecesi kepçeyle define ararken suçüstü yakalandılar

Yılbaşı gecesi kepçeyle define ararken suçüstü yakalandılar

Sputnik Türkiye

Manisa'da yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan dört kişi yakalandı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T16:01+0300

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türkiye

manisa

kaçak kazı

define

defineci

arkeolojik sit alanı

sit alanı

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Manisa Salihli'de birinci derece arkeolojik sit alanında, şehir dışından getirdikleri kepçeyle define arayan dört kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) kullandıkları aletlerle yakalandı.Kaçak kazıda kullandıkları kepçeyi, tırla ilçeye getirmişlerŞüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Balıkesir'den geldiklerini, kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini söylediği öğrenildi. Şüphelilere ait 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Kazıda kullanılan kepçe ekiplerce yediemin otoparkına götürüldü.

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