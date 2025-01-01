https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yilbasi-gecesi-kepceyle-define-ararken-sucustu-yakalandilar-1092250155.html
Yılbaşı gecesi kepçeyle define ararken suçüstü yakalandılar
Yılbaşı gecesi kepçeyle define ararken suçüstü yakalandılar
Sputnik Türkiye
Manisa'da yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan dört kişi yakalandı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T16:01+0300
2025-01-01T16:01+0300
2025-01-01T16:01+0300
türkiye
manisa
kaçak kazı
define
defineci
arkeolojik sit alanı
sit alanı
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Manisa Salihli'de birinci derece arkeolojik sit alanında, şehir dışından getirdikleri kepçeyle define arayan dört kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) kullandıkları aletlerle yakalandı.Kaçak kazıda kullandıkları kepçeyi, tırla ilçeye getirmişlerŞüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Balıkesir'den geldiklerini, kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini söylediği öğrenildi. Şüphelilere ait 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Kazıda kullanılan kepçe ekiplerce yediemin otoparkına götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/papa-francisten-once-once-defineciler-geldi-iznikte-kacak-kazi-yaparken-yakalandilar-1092006499.html
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manisa, kaçak kazı, define, defineci, arkeolojik sit alanı, sit alanı
manisa, kaçak kazı, define, defineci, arkeolojik sit alanı, sit alanı
Yılbaşı gecesi kepçeyle define ararken suçüstü yakalandılar
Manisa'da yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan dört kişi yakalandı.
Manisa Salihli'de birinci derece arkeolojik sit alanında, şehir dışından getirdikleri kepçeyle define arayan dört kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) kullandıkları aletlerle yakalandı.
Kaçak kazıda kullandıkları kepçeyi, tırla ilçeye getirmişler
Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde Balıkesir'den geldiklerini, kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini söylediği öğrenildi. Şüphelilere ait 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Kazıda kullanılan kepçe ekiplerce yediemin otoparkına götürüldü.