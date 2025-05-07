https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/italyan-senatosunda-meloni---renzi-arasinda-tartisma-cikti-istifa-edecek-misin-1096041844.html
İtalyan Senatosu'nda Meloni - Renzi arasında tartışma çıktı: 'İstifa edecek misin?'
İtalyan Senatosu'nda Meloni - Renzi arasında tartışma çıktı: 'İstifa edecek misin?'
Sputnik Türkiye
İtalya Meclis'inde bugün düzenlenen başbakanla soru-cevap oturumu sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle Italia Viva lideri Matteo Renzi arasında sözlü... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T23:26+0300
2025-05-07T23:26+0300
2025-05-07T23:26+0300
dünya
i̇talya
giorgia meloni
matteo renzi
kavga
tartışma
istifa
parti
siyasi parti
referandum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/17/1060288650_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_af7825a2328e35c6b2c227a9bdcba955.jpg
Giorgia Meloni, Matteo Renzi'nin istifa çağrısına sert tepki gösterince Meclis'te gerginlik yaşandı.İtalya'da başbakanla soru-cevap oturumu sırasında Giorgia Meloni ve Italia Viva lideri Matteo Renzi arasında başkanlık sistemi referandumu hakkında tartışma çıktı. Renzi, hükümetin planladığı reformlara ilişkin sorular yöneltirken başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu başarısız olursa, Meloni'nin istifa edip etmeyeceğini sordu.Soruya sinirlenen İtalya Başbakanı Meloni “Anladığım kadarıyla referandumun reddedilmesi durumunda istifa eder miyim diye sordunuz. Memnuniyetle yapardım ama sizin yaptığınız hiçbir şeyi ben yapmam” dedi.Meloni'nin bu tepkisine eski İtalya Başbakanı Renzi “Başbakan benim yaptığım hiçbir şeyi yapmayacağını söyledi. Fark ettik zaten… Biz çalışma reformunu, Sanayi 4.0 uygulamasını hayata geçirdik. Bizim dönemimiz reformların ve aynı zamanda uygarlığın bir dönemi idi. Çoğunluk, muhalefeti dinlerdi. Bugün siz, konunun özüne yanıt vermek yerine kişisel saldırılarla devam ettiniz. O kadar ki seçim yasasını bile değiştirmek istiyorsunuz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/italya-basbakani-meloni-ve-kabinesi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093145394.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/17/1060288650_62:0:710:486_1920x0_80_0_0_126b4635e5bebe35ca2f76ad921dd7f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya, giorgia meloni, matteo renzi, kavga, tartışma, istifa, parti, siyasi parti, referandum, anayasa değişikliği referandumu, anayasa referandumu, başkanlık, başkanlık sistemi
i̇talya, giorgia meloni, matteo renzi, kavga, tartışma, istifa, parti, siyasi parti, referandum, anayasa değişikliği referandumu, anayasa referandumu, başkanlık, başkanlık sistemi
İtalyan Senatosu'nda Meloni - Renzi arasında tartışma çıktı: 'İstifa edecek misin?'
İtalya Meclis'inde bugün düzenlenen başbakanla soru-cevap oturumu sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle Italia Viva lideri Matteo Renzi arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Renzi, Meloni'ye anayasa değişikliği referandumu başarısız olursa, istifa edip etmeyeceğini sordu. Soru ardından senatoda gerginlik yaşandı.
Giorgia Meloni, Matteo Renzi'nin istifa çağrısına sert tepki gösterince Meclis'te gerginlik yaşandı.
İtalya'da başbakanla soru-cevap oturumu sırasında Giorgia Meloni ve Italia Viva lideri Matteo Renzi arasında başkanlık sistemi referandumu hakkında tartışma çıktı. Renzi, hükümetin planladığı reformlara ilişkin sorular yöneltirken başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu başarısız olursa, Meloni'nin istifa edip etmeyeceğini sordu.
Soruya sinirlenen İtalya Başbakanı Meloni “Anladığım kadarıyla referandumun reddedilmesi durumunda istifa eder miyim diye sordunuz. Memnuniyetle yapardım ama sizin yaptığınız hiçbir şeyi ben yapmam” dedi.
Meloni'nin bu tepkisine eski İtalya Başbakanı Renzi “Başbakan benim yaptığım hiçbir şeyi yapmayacağını söyledi. Fark ettik zaten… Biz çalışma reformunu, Sanayi 4.0 uygulamasını hayata geçirdik. Bizim dönemimiz reformların ve aynı zamanda uygarlığın bir dönemi idi. Çoğunluk, muhalefeti dinlerdi. Bugün siz, konunun özüne yanıt vermek yerine kişisel saldırılarla devam ettiniz. O kadar ki seçim yasasını bile değiştirmek istiyorsunuz” açıklamasında bulundu.