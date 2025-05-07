https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/italyan-senatosunda-meloni---renzi-arasinda-tartisma-cikti-istifa-edecek-misin-1096041844.html

İtalyan Senatosu'nda Meloni - Renzi arasında tartışma çıktı: 'İstifa edecek misin?'

İtalyan Senatosu'nda Meloni - Renzi arasında tartışma çıktı: 'İstifa edecek misin?'

Sputnik Türkiye

İtalya Meclis'inde bugün düzenlenen başbakanla soru-cevap oturumu sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle Italia Viva lideri Matteo Renzi arasında sözlü... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T23:26+0300

2025-05-07T23:26+0300

2025-05-07T23:26+0300

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giorgia meloni

matteo renzi

kavga

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istifa

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siyasi parti

referandum

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Giorgia Meloni, Matteo Renzi'nin istifa çağrısına sert tepki gösterince Meclis'te gerginlik yaşandı.İtalya'da başbakanla soru-cevap oturumu sırasında Giorgia Meloni ve Italia Viva lideri Matteo Renzi arasında başkanlık sistemi referandumu hakkında tartışma çıktı. Renzi, hükümetin planladığı reformlara ilişkin sorular yöneltirken başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu başarısız olursa, Meloni'nin istifa edip etmeyeceğini sordu.Soruya sinirlenen İtalya Başbakanı Meloni “Anladığım kadarıyla referandumun reddedilmesi durumunda istifa eder miyim diye sordunuz. Memnuniyetle yapardım ama sizin yaptığınız hiçbir şeyi ben yapmam” dedi.Meloni'nin bu tepkisine eski İtalya Başbakanı Renzi “Başbakan benim yaptığım hiçbir şeyi yapmayacağını söyledi. Fark ettik zaten… Biz çalışma reformunu, Sanayi 4.0 uygulamasını hayata geçirdik. Bizim dönemimiz reformların ve aynı zamanda uygarlığın bir dönemi idi. Çoğunluk, muhalefeti dinlerdi. Bugün siz, konunun özüne yanıt vermek yerine kişisel saldırılarla devam ettiniz. O kadar ki seçim yasasını bile değiştirmek istiyorsunuz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/italya-basbakani-meloni-ve-kabinesi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093145394.html

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