https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/izmirde-su-seviyesi-dusuyor-baraj-doluluk-orani-yuzde-15e-kadar-indi-1096223094.html
İzmir'de su seviyesi düşüyor: Baraj doluluk oranı yüzde 15'e kadar indi
İzmir'de su seviyesi düşüyor: Baraj doluluk oranı yüzde 15'e kadar indi
Sputnik Türkiye
İzmir’in ana su kaynaklarından Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi düşüyor. Barajın su seviyesi yüzde 15.19’da. Bu oran, son yılların en düşük seviyesi olarak... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T15:49+0300
2025-05-14T15:49+0300
2025-05-14T15:49+0300
türki̇ye
i̇zmir
su
baraj
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İzmir'de kurak geçen kış ayları, barajlarda da olumsuz etkilerini gösteriyor. İzmir'de su durumuTahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 15 seviyelerine geriledi. 2024 yılında Tahtalı Barajı'ndaki doluluk yüzde 30 seviyesindeydi.Kenti besleyen diğer barajlardaki su doluluk oranları ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, su, baraj
İzmir'de su seviyesi düşüyor: Baraj doluluk oranı yüzde 15'e kadar indi
İzmir’in ana su kaynaklarından Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi düşüyor. Barajın su seviyesi yüzde 15.19’da. Bu oran, son yılların en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de kurak geçen kış ayları, barajlarda da olumsuz etkilerini gösteriyor.
Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 15 seviyelerine geriledi. 2024 yılında Tahtalı Barajı'ndaki doluluk yüzde 30 seviyesindeydi.
Kenti besleyen diğer barajlardaki su doluluk oranları ise şöyle:
Güzelhisar Barajı yüzde 65