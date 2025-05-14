https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/izmirde-su-seviyesi-dusuyor-baraj-doluluk-orani-yuzde-15e-kadar-indi-1096223094.html

İzmir'de su seviyesi düşüyor: Baraj doluluk oranı yüzde 15'e kadar indi

İzmir'de su seviyesi düşüyor: Baraj doluluk oranı yüzde 15'e kadar indi

Sputnik Türkiye

İzmir’in ana su kaynaklarından Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi düşüyor. Barajın su seviyesi yüzde 15.19’da. Bu oran, son yılların en düşük seviyesi olarak... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T15:49+0300

2025-05-14T15:49+0300

2025-05-14T15:49+0300

türki̇ye

i̇zmir

su

baraj

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İzmir'de kurak geçen kış ayları, barajlarda da olumsuz etkilerini gösteriyor. İzmir'de su durumuTahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 15 seviyelerine geriledi. 2024 yılında Tahtalı Barajı'ndaki doluluk yüzde 30 seviyesindeydi.Kenti besleyen diğer barajlardaki su doluluk oranları ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html

türki̇ye

i̇zmir

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i̇zmir, su, baraj