İngiltere'nin en zenginleri açıklandı: Kral Charles’ın serveti annesini ikiye katladı

© AP Photo / Alastair Grant İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük oğlu Charles halktan hiçbir zaman annesinin topladığı kadar destek toplayamadı. İngiliz medyasına göre bu durum, yeni Kral Charles'ı bazı zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Charles ilk eşi Diana'ya karşı soğuk davranma gibi suçlamalarla gündeme geldiği 1990'lı yıllardan bu yana halkla ilişkiler konusunda ciddi sorunlarla karşılaştı. Her ne kadar son yıllarda basında daha olumlu bir imaja sahip olsa da Prens Charles mesafeli duruşu nedeniyle medyada diğer kraliyet üyelerinden daha kolay hedef alındı.