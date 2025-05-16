İngiltere'nin en zenginleri açıklandı: Kral Charles’ın serveti annesini ikiye katladı
© AP Photo / Alastair Grantİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük oğlu Charles halktan hiçbir zaman annesinin topladığı kadar destek toplayamadı. İngiliz medyasına göre bu durum, yeni Kral Charles'ı bazı zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Charles ilk eşi Diana'ya karşı soğuk davranma gibi suçlamalarla gündeme geldiği 1990'lı yıllardan bu yana halkla ilişkiler konusunda ciddi sorunlarla karşılaştı. Her ne kadar son yıllarda basında daha olumlu bir imaja sahip olsa da Prens Charles mesafeli duruşu nedeniyle medyada diğer kraliyet üyelerinden daha kolay hedef alındı.
© AP Photo / Alastair Grant
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İngiltere Kralı III. Charles'ın kişisel serveti 2025 itibarıyla 640 milyon sterline ulaşarak, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in servetini neredeyse ikiye katladı. Kral, bu servetiyle Sunday Times Zenginler Listesi'nde 258. sıraya yükseldi. Servetin büyük kısmının Cornwall Dükalığı geliri, yatırım portföyü ve miras kalan mülklerden oluştuğu açıklandı.
Kral III. Charles’ın serveti 640 milyon sterline ulaşarak annesi Kraliçe II. Elizabeth’i ikiye katladı.
The Sunday Times tarafından her yıl açıklanan Zenginler Listesi’ne göre Kral Charles, geçen yıla göre servetini 30 milyon sterlin artırarak Birleşik Krallık’ın en zengin 350 kişisi arasına 258. sıradan girmeyi başardı. Kral’ın önceki yılki sırasına göre 20 basamak birden yükseldiği ifade edildi.
Kral Charles’ın servetinin 2022 yılında hayatını kaybeden annesi Kraliçe II. Elizabeth’in tahmini 370 milyon sterlinlik servetini neredeyse ikiye katladığı belirtildi. Uzmanlara göre bu farkın yalnızca mirasla değil, Kral’ın uzun yıllar süren stratejik yatırımları ve mülk yönetimiyle de bağlantılı olduğu açıklandı.
2025 Zenginler Listesi’ne göre, Kral Charles’ın serveti eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty'le aynı seviyeye ulaştı. Hinduja Ailesi 35.3 milyar sterlinle ilk sırada yer alırken, onları emlak ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan Reuben kardeşler ve Warner Music’in sahibi Leonard Blavatnik takip etti.
5 Aralık 2024, 18:11