https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ibrahim-tatlisesten-miras-aciklamasi-allah-bu-paranin-belasini-versin-1096275959.html

İbrahim Tatlıses'ten 'miras' açıklaması: Allah bu paranın belasını versin'

İbrahim Tatlıses'ten 'miras' açıklaması: Allah bu paranın belasını versin'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, miras kavgalarıyla ilgili konuştu. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T12:19+0300

2025-05-16T12:19+0300

2025-05-16T12:19+0300

yaşam

i̇brahim tatlıses

ferdi tayfur

hülya avşar

miras

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Özel hayatı ve çocuklarıyla arasındaki gerginliklerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 'mirasıyla' ilgili konuştu. Tatlıses, "Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var' dedi.Bunların aklını alırım ve duvara çarparımGeçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un mirasçıları arasındaki kavgayı hatırlatan Tatlıses, “Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.”Tapularıma göz diktiHülya Avşar'ın programına katılan Tatlıses yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Tatlıses, “Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.” demişti.

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i̇brahim tatlıses, ferdi tayfur, hülya avşar, miras