https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ibrahim-tatlises-aci-haberle-yikildi-ahmet-izgi-hayatini-kaybetti-1093257764.html

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı: Ahmet İzgi hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı: Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez aldığı acı haberle sarsıldı... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T09:53+0300

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2025-02-01T09:53+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

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ahmet izgi

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İbrahim Tatlıses, Ahmet İzgi’nin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu. Usta sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Tatlıses’in bu paylaşımı, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.Sahne programını i̇ptal ettiAhmet İzgi’nin ölümü, Tatlıses’in sahne programlarını da etkiledi. Sanatçı, aynı akşam gerçekleşmesi planlanan Yeni Gazino’daki sahnesini iptal ettiğini duyurdu.Tatlıses, yaptığı açıklamada "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.Ahmet İzgi kimdir?Müzik camiasında sevilen bir isim olan Ahmet İzgi, yıllardır İbrahim Tatlıses’in orkestrasında davul çalarak sahne performanslarının önemli bir parçası oldu. Kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle tanınan İzgi, müzik dünyasında büyük bir boşluk bırakacak.Tatlıses ve yakın çevresi, İzgi’nin kaybıyla büyük bir üzüntü yaşarken, sanat camiasından pek çok isim de başsağlığı mesajları paylaştı.

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