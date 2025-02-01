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İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı: Ahmet İzgi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı: Ahmet İzgi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez aldığı acı haberle sarsıldı... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T09:53+0300
2025-02-01T09:53+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
dilan çıtak
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İbrahim Tatlıses, Ahmet İzgi’nin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu. Usta sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Tatlıses’in bu paylaşımı, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.Sahne programını i̇ptal ettiAhmet İzgi’nin ölümü, Tatlıses’in sahne programlarını da etkiledi. Sanatçı, aynı akşam gerçekleşmesi planlanan Yeni Gazino’daki sahnesini iptal ettiğini duyurdu.Tatlıses, yaptığı açıklamada "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.Ahmet İzgi kimdir?Müzik camiasında sevilen bir isim olan Ahmet İzgi, yıllardır İbrahim Tatlıses’in orkestrasında davul çalarak sahne performanslarının önemli bir parçası oldu. Kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle tanınan İzgi, müzik dünyasında büyük bir boşluk bırakacak.Tatlıses ve yakın çevresi, İzgi’nin kaybıyla büyük bir üzüntü yaşarken, sanat camiasından pek çok isim de başsağlığı mesajları paylaştı.
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İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı: Ahmet İzgi hayatını kaybetti

09:53 01.02.2025
© İHA / BERK SOYDAN-AW269804İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© İHA / BERK SOYDAN-AW269804
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Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez aldığı acı haberle sarsıldı. Yıllardır birlikte çalıştığı, sahnede hiç yalnız bırakmayan davulcusu Ahmet İzgi, hayatını kaybetti. PEki, Ahmet İzgi kimdir?
İbrahim Tatlıses, Ahmet İzgi’nin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu. Usta sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Tatlıses’in bu paylaşımı, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sahne programını i̇ptal etti

Ahmet İzgi’nin ölümü, Tatlıses’in sahne programlarını da etkiledi. Sanatçı, aynı akşam gerçekleşmesi planlanan Yeni Gazino’daki sahnesini iptal ettiğini duyurdu.
Tatlıses, yaptığı açıklamada "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Ahmet İzgi kimdir?

Müzik camiasında sevilen bir isim olan Ahmet İzgi, yıllardır İbrahim Tatlıses’in orkestrasında davul çalarak sahne performanslarının önemli bir parçası oldu. Kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle tanınan İzgi, müzik dünyasında büyük bir boşluk bırakacak.
Tatlıses ve yakın çevresi, İzgi’nin kaybıyla büyük bir üzüntü yaşarken, sanat camiasından pek çok isim de başsağlığı mesajları paylaştı.
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