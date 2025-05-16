https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ibbye-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-devam-karari-verildi-1096291744.html

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T21:30+0300

2025-05-16T21:30+0300

2025-05-16T21:30+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

tutuklu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.Hakimlik, kararında, tutuklamaya ilişkin somut gerekçelerinin halen geçerli olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/chp-kurultayi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ekrem-imamoglu-dahil-51-kisinin-kayitlari-istendi-1096244572.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tutuklu