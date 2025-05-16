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İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.Hakimlik, kararında, tutuklamaya ilişkin somut gerekçelerinin halen geçerli olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/chp-kurultayi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ekrem-imamoglu-dahil-51-kisinin-kayitlari-istendi-1096244572.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tutuklu

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi

21:30 16.05.2025
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Murat Şengül
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
Hakimlik, kararında, tutuklamaya ilişkin somut gerekçelerinin halen geçerli olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
TÜRKİYE
CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin kayıtları istendi
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