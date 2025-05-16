https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ibbye-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-ekrem-imamoglunun-tutukluluguna-devam-karari-verildi-1096291744.html
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T21:30+0300
2025-05-16T21:30+0300
2025-05-16T21:30+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
tutuklu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.Hakimlik, kararında, tutuklamaya ilişkin somut gerekçelerinin halen geçerli olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/chp-kurultayi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ekrem-imamoglu-dahil-51-kisinin-kayitlari-istendi-1096244572.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tutuklu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tutuklu
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.
Hakimlik, kararında, tutuklamaya ilişkin somut gerekçelerinin halen geçerli olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.