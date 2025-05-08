https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/karadeniz-detayiyla-sasirtti-istanbul-depremi-sonrasi-ilce-ilce-konut-fiyatlari-1096048722.html
Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları
Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları
Sputnik Türkiye
23 Nisan’daki Marmara Denizi depremi, İstanbul’da hem gündemi hem de konut fiyatlarını etkiledi. Depremin en çok hissedildiği Silivri ve çevresinde metrekare... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T09:43+0300
2025-05-08T09:43+0300
2025-05-08T09:43+0300
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23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Artçı sarsıntılar sürerken, özellikle gayrimenkul piyasası bu hareketlilikten ciddi şekilde etkilendi. İstanbul'da konut metrekare fiyatları nisan ayında dikkat çekici biçimde farklılık gösterdi.Depremin hissedildiği ilçelerde son durumTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, depremin en çok hissedildiği Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi ilçelerde fiyatlar ortalamanın altına indi ya da durağanlaştı:Marmara sahili olan i̇lçelerde durum ne?Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ve Fatih ile Marmara kıyısındaki Bakırköy, fiyatlarıyla dikkat çekti:Anadolu yakasında ise durum şöyle:Karadeniz kıyısındaki i̇lçeler öne çıktıFay hatlarından uzak ve Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Uzmanlara göre bu ilçeler deprem açısından daha güvenli:Boğaziçi kıyılarında ise konut fiyatları her zamanki gibi yüksek. Özellikle Beşiktaş ve Üsküdar, lüks konut talebinde öne çıkıyor:
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i̇stanbul konut fiyatları, 2025 konut metrekare fiyatları, silivri konut fiyatı, karadeniz kıyısı güvenli ilçeler, deprem sonrası gayrimenkul, i̇stanbul deprem konut etkisi, ilçe ilçe konut fiyatları, eyüpsultan, sarıyer, beykoz fiyatları
i̇stanbul konut fiyatları, 2025 konut metrekare fiyatları, silivri konut fiyatı, karadeniz kıyısı güvenli ilçeler, deprem sonrası gayrimenkul, i̇stanbul deprem konut etkisi, ilçe ilçe konut fiyatları, eyüpsultan, sarıyer, beykoz fiyatları
Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları
23 Nisan’daki Marmara Denizi depremi, İstanbul’da hem gündemi hem de konut fiyatlarını etkiledi. Depremin en çok hissedildiği Silivri ve çevresinde metrekare fiyatları gerilerken, Karadeniz kıyısındaki deprem açısından güvenli ilçelerde fiyatlar 125 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte ilçe ilçe son durum...
23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Artçı sarsıntılar sürerken, özellikle gayrimenkul piyasası bu hareketlilikten ciddi şekilde etkilendi. İstanbul'da konut metrekare fiyatları nisan ayında dikkat çekici biçimde farklılık gösterdi.
Depremin hissedildiği ilçelerde son durum
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, depremin en çok hissedildiği Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi ilçelerde fiyatlar ortalamanın altına indi ya da durağanlaştı:
Marmara sahili olan i̇lçelerde durum ne?
Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ve Fatih ile Marmara kıyısındaki Bakırköy, fiyatlarıyla dikkat çekti:
Anadolu yakasında ise durum şöyle:
Karadeniz kıyısındaki i̇lçeler öne çıktı
Fay hatlarından uzak ve Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Uzmanlara göre bu ilçeler deprem açısından daha güvenli:
Boğaziçi kıyılarında ise konut fiyatları her zamanki gibi yüksek. Özellikle Beşiktaş ve Üsküdar, lüks konut talebinde öne çıkıyor: