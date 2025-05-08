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Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları
Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları
Sputnik Türkiye
23 Nisan’daki Marmara Denizi depremi, İstanbul’da hem gündemi hem de konut fiyatlarını etkiledi. Depremin en çok hissedildiği Silivri ve çevresinde metrekare... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Artçı sarsıntılar sürerken, özellikle gayrimenkul piyasası bu hareketlilikten ciddi şekilde etkilendi. İstanbul'da konut metrekare fiyatları nisan ayında dikkat çekici biçimde farklılık gösterdi.Depremin hissedildiği ilçelerde son durumTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, depremin en çok hissedildiği Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi ilçelerde fiyatlar ortalamanın altına indi ya da durağanlaştı:Marmara sahili olan i̇lçelerde durum ne?Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ve Fatih ile Marmara kıyısındaki Bakırköy, fiyatlarıyla dikkat çekti:Anadolu yakasında ise durum şöyle:Karadeniz kıyısındaki i̇lçeler öne çıktıFay hatlarından uzak ve Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Uzmanlara göre bu ilçeler deprem açısından daha güvenli:Boğaziçi kıyılarında ise konut fiyatları her zamanki gibi yüksek. Özellikle Beşiktaş ve Üsküdar, lüks konut talebinde öne çıkıyor:
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i̇stanbul konut fiyatları, 2025 konut metrekare fiyatları, silivri konut fiyatı, karadeniz kıyısı güvenli ilçeler, deprem sonrası gayrimenkul, i̇stanbul deprem konut etkisi, ilçe ilçe konut fiyatları, eyüpsultan, sarıyer, beykoz fiyatları
i̇stanbul konut fiyatları, 2025 konut metrekare fiyatları, silivri konut fiyatı, karadeniz kıyısı güvenli ilçeler, deprem sonrası gayrimenkul, i̇stanbul deprem konut etkisi, ilçe ilçe konut fiyatları, eyüpsultan, sarıyer, beykoz fiyatları

Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları

09:43 08.05.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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23 Nisan’daki Marmara Denizi depremi, İstanbul’da hem gündemi hem de konut fiyatlarını etkiledi. Depremin en çok hissedildiği Silivri ve çevresinde metrekare fiyatları gerilerken, Karadeniz kıyısındaki deprem açısından güvenli ilçelerde fiyatlar 125 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte ilçe ilçe son durum...
23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Artçı sarsıntılar sürerken, özellikle gayrimenkul piyasası bu hareketlilikten ciddi şekilde etkilendi. İstanbul'da konut metrekare fiyatları nisan ayında dikkat çekici biçimde farklılık gösterdi.

Depremin hissedildiği ilçelerde son durum

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, depremin en çok hissedildiği Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gibi ilçelerde fiyatlar ortalamanın altına indi ya da durağanlaştı:
Esenyurt: 26.700 TL
Silivri: 37.800 TL
Beylikdüzü: 37.100 TL
Avcılar: 38.100 TL
Küçükçekmece: 43.300 TL
Büyükçekmece: 45.000 TL

Marmara sahili olan i̇lçelerde durum ne?

Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ve Fatih ile Marmara kıyısındaki Bakırköy, fiyatlarıyla dikkat çekti:
Bakırköy: 94.700 TL
Zeytinburnu: 60.300 TL
Fatih: 38.800 TL
Anadolu yakasında ise durum şöyle:
Kadıköy: 128.900 TL
Maltepe: 67.000 TL
Kartal: 59.100 TL
Pendik: 49.400 TL
Tuzla: 51.700 TL

Karadeniz kıyısındaki i̇lçeler öne çıktı

Fay hatlarından uzak ve Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Uzmanlara göre bu ilçeler deprem açısından daha güvenli:
Eyüpsultan: 59.000 TL
Sarıyer: 124.700 TL
Beykoz: 85.200 TL
Şile: 74.100 TL
Çatalca: 44.300 TL
Arnavutköy: 34.100 TL
Boğaziçi kıyılarında ise konut fiyatları her zamanki gibi yüksek. Özellikle Beşiktaş ve Üsküdar, lüks konut talebinde öne çıkıyor:
Beşiktaş: 110.800 TL
Üsküdar: 83.300 TL
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