https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/husiler-ben-gurion-havalimanini-hipersonik-fuzeyle-hedef-aldiklarini-duyurdu-1096264258.html
Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu
Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'de İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef alındığı 'nitelikli' bir askeri operasyon düzenlediklerini... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T01:57+0300
2025-05-16T01:57+0300
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın hipersonik füzeyle hedef alındığı 'nitelikli' bir askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu, 'işgalci milyonlarca Siyonistin' sığınaklara kaçmasına ve havalimanındaki uçuş trafiğinin yaklaşık 1 saat kadar durmasına sebep olduğu, Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ablukanın kaldırılması için bu tarz askeri operasyonları genişleteceklerini, bu bağlamda Ben Gurion Havalimanı'da hava trafiği, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ise deniz trafiğini durduracak saldırılara devam edeceklerini dile getirdi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiği, milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığı ve Ben Gurion Havalimanı'nda da uçuş trafiğinin aksadığı aktarıldı.Husiler, 14 Mayıs'ta da Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/husiler-israilin-ben-gurion-havalimanini-hedef-aldik-1096197340.html
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ortadoğu, i̇srail, husiler, gazze, i̇ran
ortadoğu, i̇srail, husiler, gazze, i̇ran
Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu
Yemen'de İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef alındığı 'nitelikli' bir askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın hipersonik füzeyle hedef alındığı 'nitelikli' bir askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.
Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu, 'işgalci milyonlarca Siyonistin' sığınaklara kaçmasına ve havalimanındaki uçuş trafiğinin yaklaşık 1 saat kadar durmasına sebep olduğu, Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ablukanın kaldırılması için bu tarz askeri operasyonları genişleteceklerini, bu bağlamda Ben Gurion Havalimanı'da hava trafiği, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ise deniz trafiğini durduracak saldırılara devam edeceklerini dile getirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiği, milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığı ve Ben Gurion Havalimanı'nda da uçuş trafiğinin aksadığı aktarıldı.
Husiler, 14 Mayıs'ta da Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.