https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/husiler-israilin-ben-gurion-havalimanini-hedef-aldik-1096197340.html
Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldık
Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldık
Sputnik Türkiye
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada yaklaşık bir saat boyunca havaalanı operasyonlarının durmasına yol... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T23:09+0300
2025-05-13T23:09+0300
2025-05-13T23:09+0300
dünya
husiler
ortadoğu
i̇srail
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füze kullanarak saldırı düzenlediğini duyurdu.Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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husiler, ortadoğu, i̇srail
husiler, ortadoğu, i̇srail
Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldık
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada yaklaşık bir saat boyunca havaalanı operasyonlarının durmasına yol açtığı ifade edildi.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füze kullanarak saldırı düzenlediğini duyurdu.
Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze gücü, işgal altındaki Yaffa bölgesinde bulunan İsrail'in Ben Gurion Havaalanı olarak adlandırdığı Lod Havaalanı'nı hedef alan nitel bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Füze, Allah'a şükür hedefine başarıyla ulaştı ve milyonlarca işgalci Siyonistin sığınaklara kaçmasına ve yaklaşık bir saat boyunca havaalanı operasyonlarının durmasına yol açtı.