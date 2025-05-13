https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/husiler-israilin-ben-gurion-havalimanini-hedef-aldik-1096197340.html

Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldık

Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldık

Sputnik Türkiye

Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada yaklaşık bir saat boyunca havaalanı operasyonlarının durmasına yol... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T23:09+0300

2025-05-13T23:09+0300

2025-05-13T23:09+0300

dünya

husiler

ortadoğu

i̇srail

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füze kullanarak saldırı düzenlediğini duyurdu.Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

i̇srail

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Sputnik Türkiye

husiler, ortadoğu, i̇srail