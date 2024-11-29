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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/senegal-cumhurbaskani-faye-fransada-hic-senegal-askeri-yok-peki-ulkemizde-neden-fransiz-askerleri-1090985350.html
Senegal Cumhurbaşkanı Faye: Fransa'da hiç Senegal askeri yok. Peki ülkemizde neden Fransız askerleri var?
Senegal Cumhurbaşkanı Faye: Fransa'da hiç Senegal askeri yok. Peki ülkemizde neden Fransız askerleri var?
Sputnik Türkiye
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransa’nın Senegal’deki askeri üssüne tepki göstererek, “Bağımsız bir ülkenin topraklarında yabancı askerlerin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T17:25+0300
2024-11-29T17:25+0300
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransa’nın Senegal’deki daimi askeri üssüne yönelik eleştirilerde bulunarak, “Egemen bir ülkenin topraklarında yabancı askeri unsurları kabul etmemesi son derece doğaldır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Faye, Fransız Le Monde gazetesine verdiği özel röportajda, Fransa’nın Senegal ile ilişkileri ve 1944’te gerçekleşen Thiaroye Katliamı üzerine önemli açıklamalarda bulundu.Faye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Thiaroye Kışlası’nda 1 Aralık 1944’te Afrikalı askerlere yönelik yapılanları 'katliam' olarak tanımasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Macron’un bu cesur açıklamasını memnuniyetle karşılayan Faye, bunun yeterli olmadığını belirterek, “Hala öldürülen askerlerin sayısını ve nereye gömüldüklerini bilmiyoruz. Bu konuda kurduğumuz komitenin Fransa’daki çalışmaları sürüyor. Macron’un açıklamalarının ardından Fransız arşivlerinin açılmasını bekliyoruz.” dedi.'Senegal'de neden Fransız askeri var?'Senegal topraklarında bulunan Fransız askeri üssüne dair konuşan Faye, üssün varlığının Senegal’in bağımsızlık anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti. Faye, “Fransa’da kaç Senegalli asker var? Peki Senegal’de neden Fransız askerleri olsun? Bu, bağımsız bir ülkenin kendi egemenliğini sorgulamasına yol açar. ABD, Çin ve Türkiye ile askeri işbirliği yapıyoruz, ancak ülkelerimizde üs kurulmuyor.” ifadelerini kullandı.Faye, Fransız üssünün kapatılmasıyla ilgili net bir takvim olmadığını, bu sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde ve acele edilmeden yürütüleceğini belirtti.Tazminat bekliyorFransa ile Senegal arasındaki ilişkilerin samimi bir şekilde ilerlediğini ancak bu ilişkilerin dinamiklerinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Faye, Thiaroye Katliamı’nın tamamen aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Faye ayrıca, katliamın ardından geçen 80 yıla rağmen ailelerin hala adalet beklediğini ve Fransa’dan özür ile tazminat taleplerinin sürdüğünü hatırlattı.Ne olmuştu?1 Aralık 1944’te, İkinci Dünya Savaşı sırasında esir düşüp daha sonra kurtarılan Senegalli Nişancılar isimli birliğe mensup Afrikalı askerler, hak ettikleri prim ve savaş tazminatlarını alamadıkları için protesto başlatmıştı. Fransız askerleri, bu askerleri 'isyan' gerekçesiyle kurşuna dizmişti. Resmi kayıtlara göre 35 askerin öldüğü belirtilirken, bazı tarihçiler bu rakamın 400’e kadar çıktığını iddia ediyor. Cesetler topluca çukurlara atılmış, sembolik bir mezarlık oluşturulmuştu.Fransa, yıllar sonra 2024’te bu katliamı resmen tanıdı. Ancak mağdur aileler hala adalet bekliyor. Thiaroye Katliamı’nın yaşandığı 1 Aralık tarihi, 2004’ten bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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fransa, asker, ölü, senegal, sömürge, sömürgecilik, batı, avrupa, asya & pasifik, afrika, emmanuel macron
fransa, asker, ölü, senegal, sömürge, sömürgecilik, batı, avrupa, asya & pasifik, afrika, emmanuel macron

Senegal Cumhurbaşkanı Faye: Fransa'da hiç Senegal askeri yok. Peki ülkemizde neden Fransız askerleri var?

17:25 29.11.2024
© Dylan MartinezBassirou Diomaye Faye
Bassirou Diomaye Faye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Dylan Martinez
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransa’nın Senegal’deki askeri üssüne tepki göstererek, “Bağımsız bir ülkenin topraklarında yabancı askerlerin bulunması normal değildir.” dedi. Fransa’nın 1944 Thiaroye Katliamı’nı tanımasını önemli bir adım olarak değerlendiren Faye, katliamın tam anlamıyla aydınlatılması gerektiğini vurguladı.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransa’nın Senegal’deki daimi askeri üssüne yönelik eleştirilerde bulunarak, “Egemen bir ülkenin topraklarında yabancı askeri unsurları kabul etmemesi son derece doğaldır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Faye, Fransız Le Monde gazetesine verdiği özel röportajda, Fransa’nın Senegal ile ilişkileri ve 1944’te gerçekleşen Thiaroye Katliamı üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
Faye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Thiaroye Kışlası’nda 1 Aralık 1944’te Afrikalı askerlere yönelik yapılanları 'katliam' olarak tanımasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Macron’un bu cesur açıklamasını memnuniyetle karşılayan Faye, bunun yeterli olmadığını belirterek, “Hala öldürülen askerlerin sayısını ve nereye gömüldüklerini bilmiyoruz. Bu konuda kurduğumuz komitenin Fransa’daki çalışmaları sürüyor. Macron’un açıklamalarının ardından Fransız arşivlerinin açılmasını bekliyoruz.” dedi.

'Senegal'de neden Fransız askeri var?'

Senegal topraklarında bulunan Fransız askeri üssüne dair konuşan Faye, üssün varlığının Senegal’in bağımsızlık anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti. Faye, “Fransa’da kaç Senegalli asker var? Peki Senegal’de neden Fransız askerleri olsun? Bu, bağımsız bir ülkenin kendi egemenliğini sorgulamasına yol açar. ABD, Çin ve Türkiye ile askeri işbirliği yapıyoruz, ancak ülkelerimizde üs kurulmuyor.” ifadelerini kullandı.
Faye, Fransız üssünün kapatılmasıyla ilgili net bir takvim olmadığını, bu sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde ve acele edilmeden yürütüleceğini belirtti.

Tazminat bekliyor

Fransa ile Senegal arasındaki ilişkilerin samimi bir şekilde ilerlediğini ancak bu ilişkilerin dinamiklerinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Faye, Thiaroye Katliamı’nın tamamen aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Faye ayrıca, katliamın ardından geçen 80 yıla rağmen ailelerin hala adalet beklediğini ve Fransa’dan özür ile tazminat taleplerinin sürdüğünü hatırlattı.

Ne olmuştu?

1 Aralık 1944’te, İkinci Dünya Savaşı sırasında esir düşüp daha sonra kurtarılan Senegalli Nişancılar isimli birliğe mensup Afrikalı askerler, hak ettikleri prim ve savaş tazminatlarını alamadıkları için protesto başlatmıştı. Fransız askerleri, bu askerleri 'isyan' gerekçesiyle kurşuna dizmişti.
Resmi kayıtlara göre 35 askerin öldüğü belirtilirken, bazı tarihçiler bu rakamın 400’e kadar çıktığını iddia ediyor. Cesetler topluca çukurlara atılmış, sembolik bir mezarlık oluşturulmuştu.
Fransa, yıllar sonra 2024’te bu katliamı resmen tanıdı. Ancak mağdur aileler hala adalet bekliyor. Thiaroye Katliamı’nın yaşandığı 1 Aralık tarihi, 2004’ten bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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