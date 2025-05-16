https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/eski-mankene-kilo-siddeti-esi-zayiflama-kampi-hediye-etti-bosanma-davasinda-10-milyon-lira-tazminat-1096272040.html

Eski mankene 'kilo' şiddeti: Eşi zayıflama kampı hediye etti, boşanma davasında 10 milyon lira tazminat istedi

Eski mankene 'kilo' şiddeti: Eşi zayıflama kampı hediye etti, boşanma davasında 10 milyon lira tazminat istedi

Sputnik Türkiye

Eski manken ve moda tasarımcısı Meltem K., eşinin sürekli kendini kiloları nedeniyle aşağıladığını iddia ederek boşanma davası açtı,10 milyon TL tazminat... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T11:21+0300

2025-05-16T11:21+0300

2025-05-16T11:21+0300

yaşam

boşanma

boşanma davası

aile mahkemesi

psikolojik şiddet

kilo

kilo almak

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İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında, eski manken ve moda tasarımcısı Meltem K., kilosu nedeniyle kendisini sürekli aşağıladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açtı. Evlendiği günden beri "Bu göbek gitmeli. Göbeğin çok yağlı' diyerek eşinin psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen kadın, eşinin kendisine doğum hediyesinin de 'zayıflama kampı' olduğunu iddia etti. Genç kadın 10 milyon lira tazminat talep etti. 'Göbeğin çok yağlı'2008 yılında evlenen Meltem K. ve Fırat K. arasındaki çekişmeli boşanma davasına 'kilo' damgasını vurdu. Hürriyet'in haberine göre, eski manken Meltem K., kiloları nedeniyle eşinin kendisini aşağıladığını iddia etti. Dava dilekçesine göre, Fırat K., yeni evlendiği Meltem K.'ye, "Bu göbek gitmeli. Göbeğin çok yağlı." diyerek psikolojik şiddet uyguladı.Doğum hediyesi zayıflama kampı olduFırat K.'nin eşine aldığı doğum hediyesi de bu iddialara kanıt olarak gösterildi. Dava dosyasına giren dilekçedeki bilgilere göre; Fırat K., eşine hamilelikte aldığı kilolar nedeniyle spor salonu üyeliği ve hızlı zayıflama kampı aldı.10 milyon tazminat istediDilekçede, 10 milyon TL tazminat istendiği belirtilirken, çocuk için de toplam 100 bin lira nafaka talep edildi.

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boşanma, boşanma davası, aile mahkemesi, psikolojik şiddet, kilo, kilo almak