https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dunya-bankasi-suriyenin-155-milyon-dolarlik-borcu-suudi-arabistan-ve-katar-tarafindan-odendi-1096291466.html
Dünya Bankası: Suriye'nin 15.5 milyon dolarlık borcu Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi
Dünya Bankası: Suriye'nin 15.5 milyon dolarlık borcu Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası, Suriye'nin Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) olan yaklaşık 15.5 milyon dolarlık borcunun Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T21:12+0300
2025-05-16T21:12+0300
2025-05-16T21:12+0300
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dünya bankası
suriye
katar
suudi arabistan
borç
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Dünya Bankası, Suriye'nin bankaya olan 15.5 milyon dolar borcunun, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini bildirdi.Bankadan yapılan açıklamada, borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılırken, bu gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, ilgili Dünya Bankası operasyonel politikalarına uyulması koşuluyla yeniden sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, Suriye'nin IDA kredilerine ilişkin herhangi bir borcu kalmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-siradan-bir-devlet-degildir-1096289300.html
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dünya bankası, suriye, katar, suudi arabistan, borç
dünya bankası, suriye, katar, suudi arabistan, borç
Dünya Bankası: Suriye'nin 15.5 milyon dolarlık borcu Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi
Dünya Bankası, Suriye'nin Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) olan yaklaşık 15.5 milyon dolarlık borcunun Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini bildirdi.
Dünya Bankası, Suriye'nin bankaya olan 15.5 milyon dolar borcunun, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini bildirdi.
Bankadan yapılan açıklamada, borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılırken, bu gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, ilgili Dünya Bankası operasyonel politikalarına uyulması koşuluyla yeniden sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, Suriye'nin IDA kredilerine ilişkin herhangi bir borcu kalmadığı belirtildi.