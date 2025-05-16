https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dunya-bankasi-suriyenin-155-milyon-dolarlik-borcu-suudi-arabistan-ve-katar-tarafindan-odendi-1096291466.html

Dünya Bankası: Suriye'nin 15.5 milyon dolarlık borcu Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi

Dünya Bankası: Suriye'nin 15.5 milyon dolarlık borcu Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendi

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası, Suriye'nin Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) olan yaklaşık 15.5 milyon dolarlık borcunun Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T21:12+0300

2025-05-16T21:12+0300

2025-05-16T21:12+0300

dünya

dünya bankası

suriye

katar

suudi arabistan

borç

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Dünya Bankası, Suriye'nin bankaya olan 15.5 milyon dolar borcunun, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiğini bildirdi.Bankadan yapılan açıklamada, borçların Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği aktarılırken, bu gelişmeyle ülkenin yeni operasyonlar için uygunluğunun, ilgili Dünya Bankası operasyonel politikalarına uyulması koşuluyla yeniden sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, Suriye'nin IDA kredilerine ilişkin herhangi bir borcu kalmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-siradan-bir-devlet-degildir-1096289300.html

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