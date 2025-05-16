Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik. Kadını, erkeği, genci, çocuğu, yaşlısıyla onbinlerce canımızı kaybettik. Güvenlik görevlilerimiz bu ülke için şehit oldular, gazi oldular. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Terör örgütü kendisini feshettiğini, silahları bırakacağını açıklayınca içerde bazıları bundan rahatsız oldu. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız. Terör örgütüne gidip, neredeyse 'yapmayın, etmeyin, terörü bırakmayın' diye yalvaracaklar. Bugüne dek terörden beslendiler. Terör biterse tezgahları dağılacak, istismar alanları kaybolacak, ideolojilerinin kumdan kaleleri dağılacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz. Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlerin eline kalem, kitap yerine molotof verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak, birlik ve beraberliğimiz olacak.