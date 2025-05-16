https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-siradan-bir-devlet-degildir-1096289300.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen GENÇFEST Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T19:05+0300
2025-05-16T19:05+0300
2025-05-16T19:23+0300
türki̇ye
ak parti
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
gençlik
gençlik ve spor bakanlığı
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul GENÇFEST Programı'nda gençlerle buluştu.Barış hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü bugün Türkiye üstleniyor. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil yönlendiren bir Türkiye var'' dedi.'Bugüne dek terörden beslendiler'Terörle mücadelede büyük bedeller ödendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/cumhurbaskani-erdogan-kuresel-olcekte-ilk-ucteyiz-1096258559.html
türki̇ye
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ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, gençlik, gençlik ve spor bakanlığı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, gençlik, gençlik ve spor bakanlığı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
19:05 16.05.2025 (güncellendi: 19:23 16.05.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen GENÇFEST Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada gençliğin önemine vurgu yaparak, eğitim, kültür ve spor alanlarındaki yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul GENÇFEST Programı'nda gençlerle buluştu.
Barış hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü bugün Türkiye üstleniyor. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil yönlendiren bir Türkiye var'' dedi.
'Bugüne dek terörden beslendiler'
Terörle mücadelede büyük bedeller ödendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:
Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik. Kadını, erkeği, genci, çocuğu, yaşlısıyla onbinlerce canımızı kaybettik. Güvenlik görevlilerimiz bu ülke için şehit oldular, gazi oldular. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Terör örgütü kendisini feshettiğini, silahları bırakacağını açıklayınca içerde bazıları bundan rahatsız oldu. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız. Terör örgütüne gidip, neredeyse 'yapmayın, etmeyin, terörü bırakmayın' diye yalvaracaklar. Bugüne dek terörden beslendiler. Terör biterse tezgahları dağılacak, istismar alanları kaybolacak, ideolojilerinin kumdan kaleleri dağılacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz. Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlerin eline kalem, kitap yerine molotof verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak, birlik ve beraberliğimiz olacak.