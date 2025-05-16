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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bati-medyasi-dikkat-cekti-ukrayna-silah-alimlarinda-yuz-milyonlarca-dolar-kaybetti-1096270902.html
Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’
Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, ‘kötü niyetli’ üreticiler ve tüccarlardan yaptığı silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybettiği belirtildi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T10:59+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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silah
abd
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Financial Times gazetesi, hükümet belgelerine, mahkeme dosyalarına ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın silahlı alımları sırasında yüz milyonlarca dolar kaybettiğini yazdı.Bazı vakalarda Kiev’in, henüz teslim edilmemiş mühimmatlar için az bilinen şirketlere büyük meblağlarda peşin ödeme yaptığı kaydedildi. Yetkililere göre, diğer vakalarda da küresel talepteki artış nedeniyle yüksek fiyatlarla satılan silahların kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı.Yazıda, “Ukrayna bugüne kadar teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı silah simsarlarına 770 milyon dolar avans ödedi” ifadesine yer verildi.Öte yandan bazı silah şirketleri, Ukraynalı yetkilileri tarafından yolsuzluk kurbanı olduklarını savunuyor. Bu da kayıp milyonların bir kısmının akıbetini açıklayabilir.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
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ukrayna, silah, abd, financial times, rusya
ukrayna, silah, abd, financial times, rusya

Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’

10:59 16.05.2025
© AP Photo / Alex BrandonUkrayna'ya silah yardımı sürüyor
Ukrayna'ya silah yardımı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Ukrayna’nın, ‘kötü niyetli’ üreticiler ve tüccarlardan yaptığı silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybettiği belirtildi.
Financial Times gazetesi, hükümet belgelerine, mahkeme dosyalarına ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın silahlı alımları sırasında yüz milyonlarca dolar kaybettiğini yazdı.
Bazı vakalarda Kiev’in, henüz teslim edilmemiş mühimmatlar için az bilinen şirketlere büyük meblağlarda peşin ödeme yaptığı kaydedildi. Yetkililere göre, diğer vakalarda da küresel talepteki artış nedeniyle yüksek fiyatlarla satılan silahların kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı.
Yazıda, “Ukrayna bugüne kadar teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı silah simsarlarına 770 milyon dolar avans ödedi” ifadesine yer verildi.
Öte yandan bazı silah şirketleri, Ukraynalı yetkilileri tarafından yolsuzluk kurbanı olduklarını savunuyor. Bu da kayıp milyonların bir kısmının akıbetini açıklayabilir.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
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