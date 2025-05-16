https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bati-medyasi-dikkat-cekti-ukrayna-silah-alimlarinda-yuz-milyonlarca-dolar-kaybetti-1096270902.html

Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’

Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın, ‘kötü niyetli’ üreticiler ve tüccarlardan yaptığı silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybettiği belirtildi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T10:59+0300

2025-05-16T10:59+0300

2025-05-16T10:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

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silah

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rusya

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Financial Times gazetesi, hükümet belgelerine, mahkeme dosyalarına ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın silahlı alımları sırasında yüz milyonlarca dolar kaybettiğini yazdı.Bazı vakalarda Kiev’in, henüz teslim edilmemiş mühimmatlar için az bilinen şirketlere büyük meblağlarda peşin ödeme yaptığı kaydedildi. Yetkililere göre, diğer vakalarda da küresel talepteki artış nedeniyle yüksek fiyatlarla satılan silahların kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı.Yazıda, “Ukrayna bugüne kadar teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı silah simsarlarına 770 milyon dolar avans ödedi” ifadesine yer verildi.Öte yandan bazı silah şirketleri, Ukraynalı yetkilileri tarafından yolsuzluk kurbanı olduklarını savunuyor. Bu da kayıp milyonların bir kısmının akıbetini açıklayabilir.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-vekil-ivlevden-zelenskiyin-kirimla-ilgili-sozlerine-tepki-demagoji-yapiyor-1096269610.html

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