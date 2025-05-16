https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bati-medyasi-dikkat-cekti-ukrayna-silah-alimlarinda-yuz-milyonlarca-dolar-kaybetti-1096270902.html
Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’
Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, ‘kötü niyetli’ üreticiler ve tüccarlardan yaptığı silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybettiği belirtildi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T10:59+0300
2025-05-16T10:59+0300
2025-05-16T10:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
silah
abd
financial times
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080152601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cda0d16f70372148ca6c4a698d1e44.jpg
Financial Times gazetesi, hükümet belgelerine, mahkeme dosyalarına ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın silahlı alımları sırasında yüz milyonlarca dolar kaybettiğini yazdı.Bazı vakalarda Kiev’in, henüz teslim edilmemiş mühimmatlar için az bilinen şirketlere büyük meblağlarda peşin ödeme yaptığı kaydedildi. Yetkililere göre, diğer vakalarda da küresel talepteki artış nedeniyle yüksek fiyatlarla satılan silahların kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı.Yazıda, “Ukrayna bugüne kadar teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı silah simsarlarına 770 milyon dolar avans ödedi” ifadesine yer verildi.Öte yandan bazı silah şirketleri, Ukraynalı yetkilileri tarafından yolsuzluk kurbanı olduklarını savunuyor. Bu da kayıp milyonların bir kısmının akıbetini açıklayabilir.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/rus-vekil-ivlevden-zelenskiyin-kirimla-ilgili-sozlerine-tepki-demagoji-yapiyor-1096269610.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1d/1080152601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d0af25a81b9803b187438831f9b2650.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, silah, abd, financial times, rusya
ukrayna, silah, abd, financial times, rusya
Batı medyası dikkat çekti: ‘Ukrayna silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybetti’
Ukrayna’nın, ‘kötü niyetli’ üreticiler ve tüccarlardan yaptığı silah alımlarında yüz milyonlarca dolar kaybettiği belirtildi.
Financial Times
gazetesi, hükümet belgelerine, mahkeme dosyalarına ve yetkililerle yapılan görüşmelere dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın silahlı alımları sırasında yüz milyonlarca dolar kaybettiğini yazdı.
Bazı vakalarda Kiev’in, henüz teslim edilmemiş mühimmatlar için az bilinen şirketlere büyük meblağlarda peşin ödeme yaptığı kaydedildi. Yetkililere göre, diğer vakalarda da küresel talepteki artış nedeniyle yüksek fiyatlarla satılan silahların kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı.
Yazıda, “Ukrayna bugüne kadar teslim edilmeyen silah ve mühimmat için yabancı silah simsarlarına 770 milyon dolar avans ödedi” ifadesine yer verildi.
Öte yandan bazı silah şirketleri, Ukraynalı yetkilileri tarafından yolsuzluk kurbanı olduklarını savunuyor. Bu da kayıp milyonların bir kısmının akıbetini açıklayabilir.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamasına kararlılıkla karşı çıkarak bunun çatışmaların uzamasına ve daha fazla sivil can kaybına yol açacağını vurguluyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.