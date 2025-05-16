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DMM: '12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası gerçeği yansıtmıyor
DMM: '12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sputnik Türkiye
DMM, yeni yargı paketiyle ilgili '12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiasının yalanladı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yeni yargı paketiyle ilgili "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır" denildi. Cezasızlık algısı vurgusu yapıldı, cezaevine girecekler denildiDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
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dezenformasyonla mücadele merkezi, 10. yargı paketi, düzenleme, cezaevi, ceza i̇nfaz kanunu
dezenformasyonla mücadele merkezi, 10. yargı paketi, düzenleme, cezaevi, ceza i̇nfaz kanunu

DMM: '12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası gerçeği yansıtmıyor

13:19 16.05.2025
© AACezaevi
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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DMM, yeni yargı paketiyle ilgili '12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiasının yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yeni yargı paketiyle ilgili "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır" denildi.

Cezasızlık algısı vurgusu yapıldı, cezaevine girecekler denildi

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, '12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."
Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
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