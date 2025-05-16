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Beykoz Belediye Başkanı Köseler için fezleke: 'Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak'la suçlanıyor
Beykoz Belediye Başkanı Köseler için fezleke: 'Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak'la suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanı Alaaittin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke hazırlandı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T12:06+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
beykoz belediyesi
ihaleye fesat karıştırma
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İhaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi402 sayfalık fezleke hazırlandıBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.Fezlekede, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi.Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Ne olmuştu?
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alaattin köseler, beykoz, cumhuriyet başsavcılığı, beykoz belediyesi , ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık
alaattin köseler, beykoz, cumhuriyet başsavcılığı, beykoz belediyesi , ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık

Beykoz Belediye Başkanı Köseler için fezleke: 'Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak'la suçlanıyor

12:06 16.05.2025
© Fotoğraf : Beykoz BelediyesiAlaattin Köseler
Alaattin Köseler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© Fotoğraf : Beykoz Belediyesi
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Beykoz Belediye Başkanı Alaaittin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke hazırlandı.
İhaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi

402 sayfalık fezleke hazırlandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.
Fezlekede, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi.
Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ne olmuştu?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Köseler ve 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alındı. 13 şüpheli tutuklandı.

Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
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