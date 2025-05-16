https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/beykoz-belediye-baskani-koseler-icin-fezleke-orgut-hiyerarsisi-icinde-ihaleye-fesat-karistirmakla-1096274359.html

Beykoz Belediye Başkanı Köseler için fezleke: 'Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak'la suçlanıyor

Beykoz Belediye Başkanı Köseler için fezleke: 'Örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak'la suçlanıyor

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediye Başkanı Alaaittin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke hazırlandı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T12:06+0300

2025-05-16T12:06+0300

2025-05-16T12:06+0300

türki̇ye

alaattin köseler

beykoz

cumhuriyet başsavcılığı

beykoz belediyesi

ihaleye fesat karıştırma

nitelikli dolandırıcılık

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İhaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi402 sayfalık fezleke hazırlandıBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.Fezlekede, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi.Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Ne olmuştu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/beykoz-belediye-baskan-yardimcisi-fidan-gul-hakkinda-gozalti-karari-verildi-evinde-arama-yapiliyor-1095392672.html

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alaattin köseler, beykoz, cumhuriyet başsavcılığı, beykoz belediyesi , ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık