https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dev-market-zincirinden-stratejik-bir-adim-ismini-degistirme-karari-aldi-1096285580.html

Dev market zincirinden stratejik bir adım: İsmini değiştirme kararı aldı

Dev market zincirinden stratejik bir adım: İsmini değiştirme kararı aldı

Sputnik Türkiye

Tarım Kredi Marketleri ismini değiştirme kararı aldı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T16:54+0300

2025-05-16T16:54+0300

2025-05-16T16:54+0300

ekonomi̇

tarım kredi kooperatifleri

türkiye tarım kredi kooperatifleri

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Gençlere yönelik yeni bir stratejiyi hayata geçireceğini açıklayan Tarım Kredi Marketleri yeni açılacak mağazalarında artık 'KOOP' adını kullanacağını duyurdu. Gençler için ismini değiştiriyorTürkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını İstanbul'daki mağaza sayısının 391 olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Genel Müdürü Varol Halepli, genç nüfusu da kapsayacak şekilde strateji geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.

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tarım kredi kooperatifleri, türkiye tarım kredi kooperatifleri