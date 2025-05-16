https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dev-market-zincirinden-stratejik-bir-adim-ismini-degistirme-karari-aldi-1096285580.html
Dev market zincirinden stratejik bir adım: İsmini değiştirme kararı aldı
Dev market zincirinden stratejik bir adım: İsmini değiştirme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Tarım Kredi Marketleri ismini değiştirme kararı aldı. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T16:54+0300
2025-05-16T16:54+0300
2025-05-16T16:54+0300
ekonomi̇
tarım kredi kooperatifleri
türkiye tarım kredi kooperatifleri
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Gençlere yönelik yeni bir stratejiyi hayata geçireceğini açıklayan Tarım Kredi Marketleri yeni açılacak mağazalarında artık 'KOOP' adını kullanacağını duyurdu. Gençler için ismini değiştiriyorTürkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını İstanbul'daki mağaza sayısının 391 olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Genel Müdürü Varol Halepli, genç nüfusu da kapsayacak şekilde strateji geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/don-sonrasi-uzmanindan-uyari-cukur-ve-duz-alanlarda-don-zararina-ugrayabilecek-bitkileri-1096170518.html
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tarım kredi kooperatifleri, türkiye tarım kredi kooperatifleri
tarım kredi kooperatifleri, türkiye tarım kredi kooperatifleri
Dev market zincirinden stratejik bir adım: İsmini değiştirme kararı aldı
Tarım Kredi Marketleri ismini değiştirme kararı aldı.
Gençlere yönelik yeni bir stratejiyi hayata geçireceğini açıklayan Tarım Kredi Marketleri yeni açılacak mağazalarında artık 'KOOP' adını kullanacağını duyurdu.
Gençler için ismini değiştiriyor
Türkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını İstanbul'daki mağaza sayısının 391 olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Genel Müdürü Varol Halepli, genç nüfusu da kapsayacak şekilde strateji geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" ismiyle hizmet vereceğini duyurdu.