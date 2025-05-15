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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin toprak bütünlüğü, üniter yapımız, bayrağımız asla tartışma konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin toprak bütünlüğü, üniter yapımız, bayrağımız asla tartışma konusu değil
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Törende Türk... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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şehir
ilçe
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu.Ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yılda sadece 36 milyar dolar yapan bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyondan 62 milyon ziyaretçi sayısına birlikte getirdik. Ekonomi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların üstesinden beraber geldik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i bu çatı altında'' dedi.'Türkiye araba üretemez diyenlere cevap verdik'TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdim edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracat, savunma sanayii ve yerli otomobildeki başarıları hakkında şöyle konuştu:'Devlet diz çökmez ve çökmemiştir'PKK'nın fesih kararı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye menziline ulaşmamızda iş dünyamızın katkısı önemli. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terör baronları diyoruz ya. Terör eylemlerinden örgüt kadar silah tüccarları, zehir tacirleri, illegal yapılar işlerini büyüttüler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan ve içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düştü. Türk-Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı. Tarihi nitelikte adımlar attık, terörün beslenme alanlarını kuruttuk. Bu uğurda samimi gayret gösterdik. Biz FETÖ'nün üstüne gittikçe, ana muhalefet FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü örgüt kendini feshettiğini açıklıyor, kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz diye sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlıyor. Bunlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, bizi bırakıp gitme diyecekler. Terör bitmesin diye ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Şunu açık ve net söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yıl boyunca ağır bedeller ödendi, Türkiye bu meseleyi bir hal yoluna koymuştur. Terör bitiyor diye birileri karalar bağladı. Devlet diz çökmez ve çökmemiştir. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak için çalışıyoruz. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birliği, üniter yapımız ve bayrağımız asla tartışma konusu değildir'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/cumhurbaskani-erdogan-ile-zelenskiy-gorusmesi-basladi-1096245918.html
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şehir, ilçe, ilçe belediyeleri, recep tayyip erdoğan, ak parti, hakkari, hakkari valiliği, yüksekova, il, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
şehir, ilçe, ilçe belediyeleri, recep tayyip erdoğan, ak parti, hakkari, hakkari valiliği, yüksekova, il, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin toprak bütünlüğü, üniter yapımız, bayrağımız asla tartışma konusu değil

18:33 15.05.2025 (güncellendi: 18:49 15.05.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Törende Türk ekonomisinin güçlenmesi için atılan adımları vurgulayan Erdoğan, gündem hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB tarafından düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu.
Ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yılda sadece 36 milyar dolar yapan bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyondan 62 milyon ziyaretçi sayısına birlikte getirdik. Ekonomi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların üstesinden beraber geldik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i bu çatı altında'' dedi.

'Türkiye araba üretemez diyenlere cevap verdik'

TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdim edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ihracat, savunma sanayii ve yerli otomobildeki başarıları hakkında şöyle konuştu:
İş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik. Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de bu ülkeyi hiç yalnız bırakmadınız. Togg'un hayata geçmesini sağladınız, Türkiye araba üretmiyor diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen onbinlerce Togg ile birlikte verdik. Devrim otomobili projemiz sabote edilmişti, devrin otomobili projesini hayata geçirmeyi biz başardık. Sedan modelini de çıkardık. İnşallah seneye Togg yurt dışına çıkacak. Savunma sanayiinde İHA'larda ilk 3'teyiz. Olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da bir mütabakat imzalandı. Savunma sanayii alanında yakaladığımız ihracat başarısını Togg'da da elde etmemiz mümkündür. Yeterki biz kendimize güvenelim.

'Devlet diz çökmez ve çökmemiştir'

PKK'nın fesih kararı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye menziline ulaşmamızda iş dünyamızın katkısı önemli. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terör baronları diyoruz ya. Terör eylemlerinden örgüt kadar silah tüccarları, zehir tacirleri, illegal yapılar işlerini büyüttüler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan ve içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düştü. Türk-Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı. Tarihi nitelikte adımlar attık, terörün beslenme alanlarını kuruttuk. Bu uğurda samimi gayret gösterdik. Biz FETÖ'nün üstüne gittikçe, ana muhalefet FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü örgüt kendini feshettiğini açıklıyor, kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz diye sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlıyor. Bunlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, bizi bırakıp gitme diyecekler. Terör bitmesin diye ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Şunu açık ve net söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yıl boyunca ağır bedeller ödendi, Türkiye bu meseleyi bir hal yoluna koymuştur. Terör bitiyor diye birileri karalar bağladı. Devlet diz çökmez ve çökmemiştir. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak için çalışıyoruz. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birliği, üniter yapımız ve bayrağımız asla tartışma konusu değildir'' şeklinde konuştu.
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