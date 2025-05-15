https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rubio-trump-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-dahil-olmaya-hazir-1096261016.html
Rubio: Trump Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır
Rubio: Trump Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır olduğunu belirtti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T20:41+0300
2025-05-15T20:41+0300
2025-05-15T20:47+0300
dünya
marco rubio
abd
rusya
ukrayna
müzakere
i̇stanbul
türkiye
donald trump
ateşkes
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Rusya ve Ukrayna'nın cuma günü görüşmelerde bulunacağı Türkiye'de gazetecilere konuşan Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarına gerektiği sürece dahil olmaya hazır olduğunu söyledi.Rubio, “Başkan gerektiği sürece bu işin içinde kalmaya hazır” dedi.Rubio, Rusya'nın görüşme sırasında kapsamlı bir ateşkesi kabul edeceği umudunu dile getirerek, “Umarım yarınki haberlerde bize ateşkesi kabul ettikleri ve ciddi müzakerelere başladıkları müjdesini alırız” ifadelerini kullandı.Rubio ayrıca, Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının tek ihtimalinin Putin ile Trump arasında bir görüşme olabileceğini vurgulayarak, ABD ve Rusya liderleri arasında olası bir görüşmenin zamanının cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-rus-heyeti-neredeyse-24-saattir-istanbulda-ukrayna-heyetini-bekliyor-1096259961.html
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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, türkiye, donald trump, ateşkes, vladimir putin
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, türkiye, donald trump, ateşkes, vladimir putin
Rubio: Trump Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır
20:41 15.05.2025 (güncellendi: 20:47 15.05.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır olduğunu belirtti.
Rusya ve Ukrayna'nın cuma günü görüşmelerde bulunacağı Türkiye'de gazetecilere konuşan Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarına gerektiği sürece dahil olmaya hazır olduğunu söyledi.
Rubio, “Başkan gerektiği sürece bu işin içinde kalmaya hazır” dedi.
Rubio, Rusya'nın görüşme sırasında kapsamlı bir ateşkesi kabul edeceği umudunu dile getirerek, “Umarım yarınki haberlerde bize ateşkesi kabul ettikleri ve ciddi müzakerelere başladıkları müjdesini alırız” ifadelerini kullandı.
Rubio ayrıca, Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının tek ihtimalinin Putin ile Trump arasında bir görüşme olabileceğini vurgulayarak, ABD ve Rusya liderleri arasında olası bir görüşmenin zamanının cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacağını kaydetti.