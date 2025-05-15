https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rubio-trump-ukrayna-ihtilafinin-cozumune-dahil-olmaya-hazir-1096261016.html

Rubio: Trump Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır

Rubio: Trump Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümüne dahil olmaya hazır olduğunu belirtti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T20:41+0300

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dünya

marco rubio

abd

rusya

ukrayna

müzakere

i̇stanbul

türkiye

donald trump

ateşkes

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Rusya ve Ukrayna'nın cuma günü görüşmelerde bulunacağı Türkiye'de gazetecilere konuşan Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarına gerektiği sürece dahil olmaya hazır olduğunu söyledi.Rubio, “Başkan gerektiği sürece bu işin içinde kalmaya hazır” dedi.Rubio, Rusya'nın görüşme sırasında kapsamlı bir ateşkesi kabul edeceği umudunu dile getirerek, “Umarım yarınki haberlerde bize ateşkesi kabul ettikleri ve ciddi müzakerelere başladıkları müjdesini alırız” ifadelerini kullandı.Rubio ayrıca, Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının tek ihtimalinin Putin ile Trump arasında bir görüşme olabileceğini vurgulayarak, ABD ve Rusya liderleri arasında olası bir görüşmenin zamanının cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-rus-heyeti-neredeyse-24-saattir-istanbulda-ukrayna-heyetini-bekliyor-1096259961.html

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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, türkiye, donald trump, ateşkes, vladimir putin