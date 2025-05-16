https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bebeklerdeki-genetik-hastaliklara-umut-yenidogan-bebegi-gen-tedavisiyle-iyilestirdiler-1096276832.html

Bebeklerdeki genetik hastalıklara umut: Yenidoğan bebeği gen tedavisiyle iyileştirdiler

Bebeklerdeki genetik hastalıklara umut: Yenidoğan bebeği gen tedavisiyle iyileştirdiler

Sputnik Türkiye

ABD’de doğduktan iki sonra nadir görülen ‘üre döngüsü bozukluğu’ teşhisi konulan bebek için gen tedavisine başladı. Bebekteki bozuk genleri hedef alan genetik... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T12:57+0300

2025-05-16T12:57+0300

2025-05-16T12:57+0300

sağlik

üre döngüsü bozukluğu

gen

genetik

genetik hastalık

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ABD’de KJ adı verilen yenidoğan daha 2 günlükken yemek yememeye ve uyuşuklaşmaya başladı. Ateşi yükselen bebeğin kanında çok yüksek miktarda amonyak tespit edildi. Yapılan testler sonucunda KJ adlı bebeğe, nadir görülen bir üre döngüsü bozukluğu teşhisi koydu.Genetik rahatsızlığı üre döngüsü bozukluğuÜre döngüsü bozuklukları, belirli enzimlerdeki eksikliklerden kaynaklanan genetik rahatsızlıklardır ve vücutta toksik amonyak birikmesine yol açar. Kontrol altına alınmadığında, toksik birikim ölümcül olabilir.Doktorlar, amonyağı kanından filtrelemek ve sağlığını dengelemek için KJ'yi hemen diyalize aldılar. KJ'nin doktorları, rahatsızlığının CPS1 geninden kaynaklanan bir karbamoil-fosfat sentaz 1 eksikliği (CPS1) olduğunu keşfetti. CPS1 eksikliği için tek hayat kurtarıcı tedavi, nadir görülen ve genellikle daha büyük ve daha sağlıklı çocuklara daha uygun olan karaciğer nakliydi.Aylarca süren çalışma sonunda KJ'nin belirli genetik bozukluğu için özel bir tedavi geliştirdi. Bebeğin ailesi ise bu tedaviyi şöyle açıkladı:KJ'nin ailesi tedaviyi kabul etti ve 25 Şubat 2025'te KJ, sistemik kişiselleştirilmiş gen düzenleme ilacı alan ilk hasta oldu. İlaç damar yoluyla kan dolaşımına akarak karaciğere gitti. KJ, vücudunun uyum sağlaması ve herhangi bir riski en aza indirmesi için mümkün olan en düşük dozda terapi aldı. Zamanla iyiye giden bebek KJ, artık sağlıklı bir şekilde büyüyor ve tedavisine devam ediliyor.

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üre döngüsü bozukluğu, gen, genetik, genetik hastalık