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Bir gecede sel vurdu: Osmaniye'de dere taştı, evler su altında kaldı
Bir gecede sel vurdu: Osmaniye'de dere taştı, evler su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bülbül Deresi'nin taşması sonucu araçlar sürüklendi, bölgedeki evler su altında kaldı... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T13:06+0300
2025-05-16T13:06+0300
2025-05-16T13:06+0300
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osmaniye
sağanak yağış
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, osmaniye, sağanak yağış
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, osmaniye, sağanak yağış
Bir gecede sel vurdu: Osmaniye'de dere taştı, evler su altında kaldı
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bülbül Deresi'nin taşması sonucu araçlar sürüklendi, bölgedeki evler su altında kaldı. Ekiplerin yardımıyla hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı.
© AA / Muzaffer Çağlıyaner
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Osmaniye'de dün etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
© AA / Menderes Özat
Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanakta, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sürüklendi.
Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan sağanakta, Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sürüklendi.
© AA / Menderes Özat
Derenin taşması sonucu bölgedeki evler su altında kaldı.
Derenin taşması sonucu bölgedeki evler su altında kaldı.
© AA / Menderes Özat
Evleri su ve balçık altında kalan insanlar, kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalıştı.
Evleri su ve balçık altında kalan insanlar, kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalıştı.
© AA / Menderes Özat
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.
© AA / Menderes Özat
Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 aracın hepsine ulaşıldı. Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, son aracı Savrun Çayı'nda buldu. Otomobil, itfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı.
Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 aracın hepsine ulaşıldı. Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, son aracı Savrun Çayı'nda buldu. Otomobil, itfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla sudan çıkarıldı.