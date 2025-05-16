https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bakan-duyurdu-51-milyar-liralik-odeme-bugun-hesaplara-aktarilacak-1096276464.html

Bakan duyurdu: 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak

Bakan duyurdu: 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T12:35+0300

2025-05-16T12:35+0300

2025-05-16T12:35+0300

ekonomi̇

i̇brahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

tarımsal destek ödemeleri

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı destek ödemeleriyle ilgili çiftçilere seslendi ve 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün hesaplara aktarılacağını söyledi. 'Bugün hesaplara aktarıyoruz'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Paylaşımda, yapılacak destekler hakkında da bilgi verildi. Paylaşımda yer alan bilgilere göre yapılacak destekler şöyle:Saat 18.00'den sonra hesaplarda Açıklamada, "Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den sonra yapılacak. Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-kacirdan-kobilere-geri-odemesiz-destek-mujdesi-aylik-2-bin-500-lira-geri-odemesiz-destek-1093211351.html

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Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri