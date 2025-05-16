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Bakan duyurdu: 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak
Bakan duyurdu: 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T12:35+0300
2025-05-16T12:35+0300
ekonomi̇
i̇brahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
tarımsal destek ödemeleri
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı destek ödemeleriyle ilgili çiftçilere seslendi ve 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün hesaplara aktarılacağını söyledi. 'Bugün hesaplara aktarıyoruz'Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Paylaşımda, yapılacak destekler hakkında da bilgi verildi. Paylaşımda yer alan bilgilere göre yapılacak destekler şöyle:Saat 18.00'den sonra hesaplarda Açıklamada, "Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den sonra yapılacak. Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-kacirdan-kobilere-geri-odemesiz-destek-mujdesi-aylik-2-bin-500-lira-geri-odemesiz-destek-1093211351.html
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i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri
i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri

Bakan duyurdu: 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak

12:35 16.05.2025
© Sputnik / Sertaç Kayar3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu
3 dönümlük tarlada yerel tohum mücadelesi: Doğayla barışık, toprakla uyumlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı destek ödemeleriyle ilgili çiftçilere seslendi ve 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

'Bugün hesaplara aktarıyoruz'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Paylaşımda, yapılacak destekler hakkında da bilgi verildi.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre yapılacak destekler şöyle:
Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 lira,
Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 43 milyon 434 bin 500 lira,
Arıcılık desteği 984 milyon 628 bin 244 lira,
Bombus arısı kullanım desteği 15 milyon 851 bin 600 lira,
Kırsal kalkınma yatırımları desteği 98 milyon 302 bin 890 lira,
Küçük aile işletmesi desteği 4 milyon 426 bin 135 lira,
Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği 43 milyon 901 bin 906 lira,
Sertifika fidan kullanım desteği 1 milyon 958 bin 837 lira

Saat 18.00'den sonra hesaplarda

Açıklamada, "Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den sonra yapılacak. Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek" denildi.
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