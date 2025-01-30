https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-kacirdan-kobilere-geri-odemesiz-destek-mujdesi-aylik-2-bin-500-lira-geri-odemesiz-destek-1093211351.html
Bakan Kacır'dan KOBİ'lere geri ödemesiz destek müjdesi: Aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek
Bakan Kacır'dan KOBİ'lere geri ödemesiz destek müjdesi: Aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İstihdam Koruma... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T16:54+0300
2025-01-30T16:54+0300
2025-01-30T16:54+0300
ekonomi
mehmet fatih kacır
türkiye
kosgeb
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Kacır, söz konusu programın ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kacır, bu çerçevede KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvuruların yarın başlayacağını ifade etti.Bakan Kacır, program kapsamındaki sektörlere ilişkin şu bilgileri verdi:Detaylarına "kosgeb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek destek için başvurular da söz konusu site üzerinden yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/aile-destek-odemesi-bitti-mi-uzatilacak-mi-aile-destek-programi-2025-devam-edecek-mi-1093172680.html
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mehmet fatih kacır, türkiye, kosgeb, kobi, haberler
mehmet fatih kacır, türkiye, kosgeb, kobi, haberler
Bakan Kacır'dan KOBİ'lere geri ödemesiz destek müjdesi: Aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İstihdam Koruma Destek Programı"na başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.
Kacır, söz konusu programın ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kacır, bu çerçevede KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvuruların yarın başlayacağını ifade etti.
Bakan Kacır, program kapsamındaki sektörlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Başvuru tarihi: 31 Ocak - 31 Mart 2025"
Detaylarına "kosgeb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek destek için başvurular da söz konusu site üzerinden yapılabilecek.