https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-kacirdan-kobilere-geri-odemesiz-destek-mujdesi-aylik-2-bin-500-lira-geri-odemesiz-destek-1093211351.html

Bakan Kacır'dan KOBİ'lere geri ödemesiz destek müjdesi: Aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek

Bakan Kacır'dan KOBİ'lere geri ödemesiz destek müjdesi: Aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İstihdam Koruma... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T16:54+0300

2025-01-30T16:54+0300

2025-01-30T16:54+0300

ekonomi

mehmet fatih kacır

türkiye

kosgeb

kobi

haberler

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Kacır, söz konusu programın ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kacır, bu çerçevede KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvuruların yarın başlayacağını ifade etti.Bakan Kacır, program kapsamındaki sektörlere ilişkin şu bilgileri verdi:Detaylarına "kosgeb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek destek için başvurular da söz konusu site üzerinden yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/aile-destek-odemesi-bitti-mi-uzatilacak-mi-aile-destek-programi-2025-devam-edecek-mi-1093172680.html

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mehmet fatih kacır, türkiye, kosgeb, kobi, haberler