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Ünlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu
Ünlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İddialara göre Arduç'un Beşiktaş'taki kiracısı 3 ay eksik kira... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T07:49+0300
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Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre, Arduç’un kiracısı üç ay üst üste kira bedelini eksik yatırdı. Toplamda 50 bin lira zarara uğradığını belirten oyuncu, durumu yargıya taşıdı.Önce icra takibi başlatan Arduç'un kiracısı, bu takibe itiraz ettti. Ancak kiracının, itirazının gerekçesine dair bir yanıt vermemesi üzerine Arduç bu kez itirazın iptali talebiyle mahkemeye başvurdu.Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, kiracısının icra takibine itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti.
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barış arduç, kira, icra, kiracı, ev sahibi
barış arduç, kira, icra, kiracı, ev sahibi

Ünlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu

07:49 14.05.2025
© AAÜnlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu
Ünlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
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Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İddialara göre Arduç'un Beşiktaş'taki kiracısı 3 ay eksik kira yatırdı ve ünlü oyuncuyu zarara uğrattı.
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre, Arduç’un kiracısı üç ay üst üste kira bedelini eksik yatırdı. Toplamda 50 bin lira zarara uğradığını belirten oyuncu, durumu yargıya taşıdı.
Önce icra takibi başlatan Arduç'un kiracısı, bu takibe itiraz ettti. Ancak kiracının, itirazının gerekçesine dair bir yanıt vermemesi üzerine Arduç bu kez itirazın iptali talebiyle mahkemeye başvurdu.
Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, kiracısının icra takibine itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti.
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