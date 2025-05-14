https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/unlu-oyuncunun-kiracisiyla-basi-dertte-icra-yolunu-secti-mahkemelik-oldu-1096201557.html

Ünlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu

Ünlü oyuncunun kiracısıyla başı dertte: İcra yolunu seçti, mahkemelik oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İddialara göre Arduç'un Beşiktaş'taki kiracısı 3 ay eksik kira... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T07:49+0300

2025-05-14T07:49+0300

2025-05-14T07:49+0300

yaşam

barış arduç

kira

icra

kiracı

ev sahibi

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Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla yaşadığı kira krizi nedeniyle soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre, Arduç’un kiracısı üç ay üst üste kira bedelini eksik yatırdı. Toplamda 50 bin lira zarara uğradığını belirten oyuncu, durumu yargıya taşıdı.Önce icra takibi başlatan Arduç'un kiracısı, bu takibe itiraz ettti. Ancak kiracının, itirazının gerekçesine dair bir yanıt vermemesi üzerine Arduç bu kez itirazın iptali talebiyle mahkemeye başvurdu.Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, kiracısının icra takibine itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti.

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barış arduç, kira, icra, kiracı, ev sahibi