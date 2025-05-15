https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-iran-nukleer-konusunda-anlasmayi-kismen-kabul-etti-1096263569.html

Trump: İran nükleer konusunda anlaşmayı 'kısmen' kabul etti

Trump: İran nükleer konusunda anlaşmayı 'kısmen' kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda 'kısmi' bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. İran'ın uranyum zenginleştirmeye geçici olarak ara... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T23:51+0300

2025-05-15T23:51+0300

2025-05-15T23:51+0300

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Trump, Doha'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma şartlarını 'kısmen' kabul ettiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda bir tür anlaşma sağlandığını açıkladı. Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurgulayarak askeri müdahale düşünmediklerini belirtti. Görüşmelerin Umman’da gerçekleştiği ve İranlı yetkililerin ABD'nin teklifini Tahran’a ilettiği bildirildi. Anlaşma kapsamında İran’ın üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurması ve sadece sivil amaçlı kullanım seviyesinde zenginleştirme yapması beklendiği ifade edildi.Ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın silah üretmeyeceğini taahhüt etmesinin gündeme gelmesinin ardından, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.3 düşüşle 63.90 dolara kadar geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/iran-abd-ile-nukleer-anlasma-icin-sartini-acikladi-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilsin-1096260874.html

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