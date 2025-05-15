https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-iran-nukleer-konusunda-anlasmayi-kismen-kabul-etti-1096263569.html
Trump: İran nükleer konusunda anlaşmayı 'kısmen' kabul etti
Trump: İran nükleer konusunda anlaşmayı 'kısmen' kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda 'kısmi' bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. İran'ın uranyum zenginleştirmeye geçici olarak ara... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T23:51+0300
2025-05-15T23:51+0300
2025-05-15T23:51+0300
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i̇ran nükleer anlaşması
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Trump, Doha'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma şartlarını 'kısmen' kabul ettiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda bir tür anlaşma sağlandığını açıkladı. Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurgulayarak askeri müdahale düşünmediklerini belirtti. Görüşmelerin Umman’da gerçekleştiği ve İranlı yetkililerin ABD'nin teklifini Tahran’a ilettiği bildirildi. Anlaşma kapsamında İran’ın üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurması ve sadece sivil amaçlı kullanım seviyesinde zenginleştirme yapması beklendiği ifade edildi.Ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın silah üretmeyeceğini taahhüt etmesinin gündeme gelmesinin ardından, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.3 düşüşle 63.90 dolara kadar geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/iran-abd-ile-nukleer-anlasma-icin-sartini-acikladi-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilsin-1096260874.html
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abd, i̇ran, ortadoğu, brent petrolün varil fiyatı, brent petrol, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, nükleer silah, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer denizaltı
Trump: İran nükleer konusunda anlaşmayı 'kısmen' kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda 'kısmi' bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. İran'ın uranyum zenginleştirmeye geçici olarak ara vermeyi ve nükleer silah üretmemeyi taahhüt edeceği karşılığında ise ekonomik yaptırımların kaldırılmasının gündemde olacağı belirtildi.
Trump, Doha'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma şartlarını 'kısmen' kabul ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programı konusunda bir tür anlaşma sağlandığını açıkladı. Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurgulayarak askeri müdahale düşünmediklerini belirtti.
Görüşmelerin Umman’da gerçekleştiği ve İranlı yetkililerin ABD'nin teklifini Tahran’a ilettiği bildirildi. Anlaşma kapsamında İran’ın üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurması ve sadece sivil amaçlı kullanım seviyesinde zenginleştirme yapması beklendiği ifade edildi.
Ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın silah üretmeyeceğini taahhüt etmesinin gündeme gelmesinin ardından, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.3 düşüşle 63.90 dolara kadar geriledi.