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Ankara’daki soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
Ankara’daki soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara Polatlı’da bir çiftçinin soğan tarlasında bulduğu mühimmat, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, alışılmışın dışında bir nesneye rastladı. Soğan tarlasında karşılaştığı metal parçanın bir mühimmat olduğunu fark eden Kara, durumu zaman kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.Jandarma olay yerine sevk edildiİhbarın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, tarlada bulunan cismin bir el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, 104 yıllık patlamamış bombayı kontrollü şekilde imha etti.Uzmanlar, bulunan mühimmatın 1921 yılında bu bölgede gerçekleşen ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne ait olduğunu değerlendiriyor. Bu tespit, Polatlı’nın savaş tarihine tanıklık eden bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Yetkililer, bölgede geçmişten kalma benzer patlayıcı mühimmatların bulunabileceğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:“Şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda, vatandaşların kesinlikle müdahalede bulunmadan güvenlik güçlerine haber vermesi gerekmektedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html
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tarla, ankara, el bombası
tarla, ankara, el bombası

Ankara’daki soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

10:12 16.05.2025
© AAPatlamamış el bombası
Patlamamış el bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Ankara Polatlı’da bir çiftçinin soğan tarlasında bulduğu mühimmat, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı değerlendirilen 104 yıllık el bombası, jandarma tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, alışılmışın dışında bir nesneye rastladı. Soğan tarlasında karşılaştığı metal parçanın bir mühimmat olduğunu fark eden Kara, durumu zaman kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma olay yerine sevk edildi

İhbarın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, tarlada bulunan cismin bir el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, 104 yıllık patlamamış bombayı kontrollü şekilde imha etti.
Uzmanlar, bulunan mühimmatın 1921 yılında bu bölgede gerçekleşen ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne ait olduğunu değerlendiriyor. Bu tespit, Polatlı’nın savaş tarihine tanıklık eden bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yetkililer, bölgede geçmişten kalma benzer patlayıcı mühimmatların bulunabileceğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

Şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda, vatandaşların kesinlikle müdahalede bulunmadan güvenlik güçlerine haber vermesi gerekmektedir.”
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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