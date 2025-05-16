https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/ankaradaki-sogan-tarlasinda-104-yillik-patlamamis-el-bombasi-bulundu-1096270053.html
Ankara’daki soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
Ankara’daki soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara Polatlı’da bir çiftçinin soğan tarlasında bulduğu mühimmat, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T10:12+0300
2025-05-16T10:12+0300
2025-05-16T10:12+0300
türki̇ye
tarla
ankara
el bombası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096269899_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f04f25c2706bd4ff0c9b735603d659a4.jpg
Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, alışılmışın dışında bir nesneye rastladı. Soğan tarlasında karşılaştığı metal parçanın bir mühimmat olduğunu fark eden Kara, durumu zaman kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.Jandarma olay yerine sevk edildiİhbarın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, tarlada bulunan cismin bir el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, 104 yıllık patlamamış bombayı kontrollü şekilde imha etti.Uzmanlar, bulunan mühimmatın 1921 yılında bu bölgede gerçekleşen ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne ait olduğunu değerlendiriyor. Bu tespit, Polatlı’nın savaş tarihine tanıklık eden bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Yetkililer, bölgede geçmişten kalma benzer patlayıcı mühimmatların bulunabileceğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:“Şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda, vatandaşların kesinlikle müdahalede bulunmadan güvenlik güçlerine haber vermesi gerekmektedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096269899_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8ff3a951207a1045569a743e3f08d490.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tarla, ankara, el bombası
tarla, ankara, el bombası
Ankara’daki soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
Ankara Polatlı’da bir çiftçinin soğan tarlasında bulduğu mühimmat, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı değerlendirilen 104 yıllık el bombası, jandarma tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara, alışılmışın dışında bir nesneye rastladı. Soğan tarlasında karşılaştığı metal parçanın bir mühimmat olduğunu fark eden Kara, durumu zaman kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma olay yerine sevk edildi
İhbarın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, tarlada bulunan cismin bir el bombası olduğu belirlendi. Ekipler, 104 yıllık patlamamış bombayı kontrollü şekilde imha etti.
Uzmanlar, bulunan mühimmatın 1921 yılında bu bölgede gerçekleşen ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne ait olduğunu değerlendiriyor. Bu tespit, Polatlı’nın savaş tarihine tanıklık eden bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yetkililer, bölgede geçmişten kalma benzer patlayıcı mühimmatların bulunabileceğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:
“Şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda, vatandaşların kesinlikle müdahalede bulunmadan güvenlik güçlerine haber vermesi gerekmektedir.”