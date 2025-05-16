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AK Parti’den yeni yasa teklifi: 5 bin nüfusu olan yerleşim yerlerine belediye kurulabilecek
AK Parti’den yeni yasa teklifi: 5 bin nüfusu olan yerleşim yerlerine belediye kurulabilecek
Sputnik Türkiye
AK Parti, belediye statüsü için yeni kriterler ve rütbe terfi düzenlemesini içeren kapsamlı bir yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre nüfusu 5 binin... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T17:35+0300
2025-05-16T17:35+0300
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meclis
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AK Parti, yerel yönetimden askerî personel terfilerine kadar birçok başlıkta değişiklik öngören yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. 35 maddelik düzenleme ile nüfusu 5 bin ve üzeri olan yerlerde belediye kurulmasına, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesine olanak sağlanacak.Cumhurbaşkanına rütbe yetkisi verilecekTeklife göre, kuvvet komutanlıklarında rütbe bekleme süreleri, ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Örneğin, yarbaylık süresini tamamlamadan bir subay albaylığa terfi ettirilebilecek. Ayrıca, teğmen ile albay rütbesindeki subaylardan uygun görülenler hakkında Cumhurbaşkanı doğrudan ayırma kararı verebilecek. Bu karar ile subaylar hizmet süresi şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanacak.Yeni i̇skan ve yerel yönetim düzenlemeleriYasa teklifinde, yeni iskan alanlarında nüfusu 5 binin üzerinde olan bölgelerde belediye kurulabileceği açıkça belirtiliyor. Nüfusu 2 binin altına inen belediyelerin ise köy statüsüne alınacağı hükme bağlandı. Bu değişiklik, yerel yönetim yapısında önemli dönüşümlere yol açabilir.Yabancı öğretim elemanlarına sınırÜniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu öğretim elemanları için de yeni bir sınır getiriliyor. Sözleşmeli yabancı öğretim elemanları, dolu kadro sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek. Bu düzenleme, akademik kadroların yerli öğretim üyeleriyle güçlendirilmesini amaçlıyor.Afet destekleri yasallaşıyorKanun teklifinde ayrıca, afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri inşa edilmesi için, sendika, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi destek sağlanması yönünde maddeler yer alıyor. Bu destekler, sivil toplum kuruluşlarının afet sonrası iyileştirme çalışmalarına katkısını artırmayı hedefliyor.Teklifte dikkat çeken bir diğer madde ise, Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar hakkında Yüce Divan yargılamalarının en fazla 6 ay içinde tamamlanması zorunluluğu. İlk 3 ay içinde tamamlanamayan yargılamalar için ek 3 ay süre tanınacak ve bu sürenin sonunda karar kesinleşmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/meteorolojiden-yeni-uyari-trakya-uzerinden-gelecek-yarin-istanbulu-etkisi-altina-alacak-1096284669.html
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belediye, meclis, yasa teklifi
belediye, meclis, yasa teklifi

AK Parti’den yeni yasa teklifi: 5 bin nüfusu olan yerleşim yerlerine belediye kurulabilecek

17:35 16.05.2025
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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AK Parti, belediye statüsü için yeni kriterler ve rütbe terfi düzenlemesini içeren kapsamlı bir yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek, 2 binin altındaki belediyeler köye dönüştürülecek. Kuvvet komutanlıklarında terfi sistemi değişiyor.
AK Parti, yerel yönetimden askerî personel terfilerine kadar birçok başlıkta değişiklik öngören yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. 35 maddelik düzenleme ile nüfusu 5 bin ve üzeri olan yerlerde belediye kurulmasına, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesine olanak sağlanacak.

Cumhurbaşkanına rütbe yetkisi verilecek

Teklife göre, kuvvet komutanlıklarında rütbe bekleme süreleri, ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Örneğin, yarbaylık süresini tamamlamadan bir subay albaylığa terfi ettirilebilecek. Ayrıca, teğmen ile albay rütbesindeki subaylardan uygun görülenler hakkında Cumhurbaşkanı doğrudan ayırma kararı verebilecek. Bu karar ile subaylar hizmet süresi şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanacak.

Yeni i̇skan ve yerel yönetim düzenlemeleri

Yasa teklifinde, yeni iskan alanlarında nüfusu 5 binin üzerinde olan bölgelerde belediye kurulabileceği açıkça belirtiliyor. Nüfusu 2 binin altına inen belediyelerin ise köy statüsüne alınacağı hükme bağlandı. Bu değişiklik, yerel yönetim yapısında önemli dönüşümlere yol açabilir.

Yabancı öğretim elemanlarına sınır

Üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu öğretim elemanları için de yeni bir sınır getiriliyor. Sözleşmeli yabancı öğretim elemanları, dolu kadro sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek. Bu düzenleme, akademik kadroların yerli öğretim üyeleriyle güçlendirilmesini amaçlıyor.

Afet destekleri yasallaşıyor

Kanun teklifinde ayrıca, afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri inşa edilmesi için, sendika, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi destek sağlanması yönünde maddeler yer alıyor. Bu destekler, sivil toplum kuruluşlarının afet sonrası iyileştirme çalışmalarına katkısını artırmayı hedefliyor.
Teklifte dikkat çeken bir diğer madde ise, Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar hakkında Yüce Divan yargılamalarının en fazla 6 ay içinde tamamlanması zorunluluğu. İlk 3 ay içinde tamamlanamayan yargılamalar için ek 3 ay süre tanınacak ve bu sürenin sonunda karar kesinleşmiş olacak.
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