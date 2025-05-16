https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/11-yildir-kayip-olan-adam-buzdolabinda-parcalanmis-halde-bulundu-1096288079.html

11 yıldır kayıp olan adam buzdolabında parçalanmış halde bulundu

11 yıldır kayıp olan adam buzdolabında parçalanmış halde bulundu

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de buzdolabında parçalanmış erkek cesedi bulundu. Ev sahibi, kiracısıyla iletişim kuramayınca daireye girince çöp poşetlerine konulmuş cesetle... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T17:47+0300

2025-05-16T17:47+0300

2025-05-16T17:47+0300

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kira anlaşmazlığı

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Kırıkkale'de bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu.Ev sahibi C.Ç., kiracısı M.S.’den kira alınamayınca kendisini aradı. Ancak telefona çıkan M.S.’nin kızı, annesinin 3 Mayıs’ta öldüğünü söyledi. Bunun üzerine şehir dışından Kırıkkale’ye gelen ev sahibi, bir çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. İçeri girdiğinde, buzdolabı ve derin dondurucuda çöp poşetlerine konulmuş parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Ayrıca evde kan izleri ve satır bulundu.Yapılan ilk incelemelerde, cesedin 2014 yılında kayıp ilanı verilen ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu değerlendirildi. Cesedin uzun süredir dondurucuda saklandığı tahmin edilirken 4 şüpheli olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.Apartman sakinlerinden Lütfü Gümüşsoy, kiracıyı hiç görmediklerini ve koku gibi şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Ev sahibinin ara sıra kirayı aldığını belirttiğini, bu yüzden içeride birinin yaşadığını düşündüklerini ifade etti.

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