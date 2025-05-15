https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-rus-heyeti-neredeyse-24-saattir-istanbulda-ukrayna-heyetini-bekliyor-1096259961.html
Zaharova: Rus heyeti neredeyse 24 saattir İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor
Zaharova: Rus heyeti neredeyse 24 saattir İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus heyetinin İstanbul'da Ukrayna heyetini neredeyse 24 saattir beklediğini belirtti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T20:14+0300
2025-05-15T20:14+0300
2025-05-15T20:21+0300
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ukrayna
vladimir zelenskiy
suçlama
eleştiri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'daki müzakere sürecini geciktirmesi nedeniyle eleştirdi.Telegram kanalından paylaşım yapan Zaharova, “Palyaçonun konuşmaya doymasını, halüsinojenlerin etkisinden kurtulmasını ve üç yıldır yasakladığı kişilerin müzakerelere başlamasına izin vermesini bekliyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Zelenskiy'in iletişim danışmanı Dmitriy Litvin, Ukrayna heyetinin İstanbul'a perşembe akşamı geç saatlerde gelmesinin beklendiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-bati-kievi-muzakere-masasina-oturtmali-rusya-zaten-hazir-1096257936.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, suçlama, eleştiri, i̇stanbul, heyet
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, suçlama, eleştiri, i̇stanbul, heyet
Zaharova: Rus heyeti neredeyse 24 saattir İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor
20:14 15.05.2025 (güncellendi: 20:21 15.05.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus heyetinin İstanbul'da Ukrayna heyetini neredeyse 24 saattir beklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'daki müzakere sürecini geciktirmesi nedeniyle eleştirdi.
Telegram kanalından paylaşım yapan Zaharova, “Palyaçonun konuşmaya doymasını, halüsinojenlerin etkisinden kurtulmasını ve üç yıldır yasakladığı kişilerin müzakerelere başlamasına izin vermesini bekliyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Zelenskiy'in iletişim danışmanı Dmitriy Litvin, Ukrayna heyetinin İstanbul'a perşembe akşamı geç saatlerde gelmesinin beklendiğini açıklamıştı.