https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-bati-kievi-muzakere-masasina-oturtmali-rusya-zaten-hazir-1096257936.html
Zaharova: Batı Kiev'i müzakere masasına oturtmalı, Rusya zaten hazır
Zaharova: Batı Kiev'i müzakere masasına oturtmalı, Rusya zaten hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul’da bulunan Rus heyetinin profesyonel üyelerinin geniş yelpazedeki konuları görüşmeye hazır olduğunu... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T18:09+0300
2025-05-15T18:09+0300
2025-05-15T18:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus müzakere heyetinin İstanbul'da çalışmaya hazır olduğunu ve Batı'nın Kiev'i müzakere masasına oturtması gerektiğini söyledi.Zaharova, “Profesyoneller orada, çalışmaya hazırlar, Sayın Vladimir Medinsky (Rus heyetinin başkanı) düzenli olarak açıklama yapıyor. Batılılar bu histeriye bir son vermeli, kendilerini toparlamalı, Kiev rejiminden adamlarını alarak onları haftalardır sözünü ettikleri müzakere masasına oturtmalılar” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/istanbulda-tarihi-gorusmeye-saatler-kaldi-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-istanbulda-bir-araya-geliyor-1096246596.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, i̇stanbul, müzakere
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, i̇stanbul, müzakere
Zaharova: Batı Kiev'i müzakere masasına oturtmalı, Rusya zaten hazır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul’da bulunan Rus heyetinin profesyonel üyelerinin geniş yelpazedeki konuları görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus müzakere heyetinin İstanbul'da çalışmaya hazır olduğunu ve Batı'nın Kiev'i müzakere masasına oturtması gerektiğini söyledi.
Zaharova, “Profesyoneller orada, çalışmaya hazırlar, Sayın Vladimir Medinsky (Rus heyetinin başkanı) düzenli olarak açıklama yapıyor. Batılılar bu histeriye bir son vermeli, kendilerini toparlamalı, Kiev rejiminden adamlarını alarak onları haftalardır sözünü ettikleri müzakere masasına oturtmalılar” dedi.