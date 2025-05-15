https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-bati-kievi-muzakere-masasina-oturtmali-rusya-zaten-hazir-1096257936.html

Zaharova: Batı Kiev'i müzakere masasına oturtmalı, Rusya zaten hazır

Zaharova: Batı Kiev'i müzakere masasına oturtmalı, Rusya zaten hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul’da bulunan Rus heyetinin profesyonel üyelerinin geniş yelpazedeki konuları görüşmeye hazır olduğunu... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T18:09+0300

2025-05-15T18:09+0300

2025-05-15T18:07+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus müzakere heyetinin İstanbul'da çalışmaya hazır olduğunu ve Batı'nın Kiev'i müzakere masasına oturtması gerektiğini söyledi.Zaharova, “Profesyoneller orada, çalışmaya hazırlar, Sayın Vladimir Medinsky (Rus heyetinin başkanı) düzenli olarak açıklama yapıyor. Batılılar bu histeriye bir son vermeli, kendilerini toparlamalı, Kiev rejiminden adamlarını alarak onları haftalardır sözünü ettikleri müzakere masasına oturtmalılar” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/istanbulda-tarihi-gorusmeye-saatler-kaldi-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-istanbulda-bir-araya-geliyor-1096246596.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, i̇stanbul, müzakere