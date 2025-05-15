İstanbul'da tarihi görüşmeye saatler kaldı: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Trump bir iş adamı. Siyaset adamı değil’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar: ‘Geleceği kurtarmanın yolu fosil yakıtların gömülü kalmasıdır’
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya-Ukrayna görüşmeleri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Un serilen ipin Nasreddin Hoca ile bağlantısı
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 106 yıl önce bugün şehit edildi
18:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
19:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/istanbulda-tarihi-gorusmeye-saatler-kaldi-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-istanbulda-bir-araya-geliyor-1096246596.html
İstanbul'da tarihi görüşmeye saatler kaldı: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
İstanbul'da tarihi görüşmeye saatler kaldı: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3 yıl aradan sonra Ukrayna krizinin kesin çözümüne giden yolda ilk adım için İstanbul'da bir araya gelecek. Dünya basınının yakından... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T14:39+0300
2025-05-15T14:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya
rusya savunma bakanlığı
türkiye
dünya
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083035176_0:25:815:483_1920x0_80_0_0_1a189f8c56b9419dc0850ed3a2a62ed6.png
Mart 2022’de Türkiye’nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna heyetleri önce Antalya’da bir araya gelmiş ardımdan da müzakereler için tarafların temsilcileri İstanbul’da buluşmuştu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.Her iki tarafın da "yapıcı" olarak nitelendirdiği müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmek üzere Ukrayna tarafının taleplerini içeren, paraf attığı belge hazırlandı. Anlaşmaya nihai şeklini vermek için liderler seviyesindeki görüşmenin altyapısı da oluşmuş oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti.Müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv bölgelerindeki askeri birliklerini geri çekme kararı aldı.Rus yetkililerin daha sonra yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da paraf atarak üzerinde anlaşma sağladığı çerçevede Ukrayna, uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan devlet ilan edilecekti.İstanbul’da iki gün süren toplantılar sonrasında taraflar görüşmelere devam etmek üzere masadan ayrıldılar. O dönemde Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesi konusunda Zelensky yönetimini ikna etmişti.Mart 2022'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Ukrayna Heyeti Başkanı olan David Arahamiya yaptığı bir açıklamada “İstanbul'dan döndüğümüzde Kiev'e (eski İngiltere Başbakanı) Boris Jonhson geldi ve onlarla hiç bir şey imzalamayacağımızı ve savaşacağımızı söyledi” ifadelerini kullanarak batının savaşı sürdürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rus-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-istanbulda-adres-yine-dolmabahce-1096235820.html
ukrayna
kiev
rusya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083035176_69:0:745:507_1920x0_80_0_0_b279d74a3955d37052aa317d29a86d19.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, türkiye, dünya, i̇stanbul
ukrayna, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, türkiye, dünya, i̇stanbul

İstanbul'da tarihi görüşmeye saatler kaldı: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

14:39 15.05.2025 (güncellendi: 14:40 15.05.2025)
Ukrayna Rusya bayrağı
Ukrayna Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rusya ve Ukrayna heyetleri 3 yıl aradan sonra Ukrayna krizinin kesin çözümüne giden yolda ilk adım için İstanbul'da bir araya gelecek. Dünya basınının yakından takip ettiği görüşmelerin bugün saat 16.00 civarına kadar yapılması bekleniyor. Peki, şimdiye kadar taraflar neler demişti? Bu görüşme neden önemli?
Mart 2022’de Türkiye’nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna heyetleri önce Antalya’da bir araya gelmiş ardımdan da müzakereler için tarafların temsilcileri İstanbul’da buluşmuştu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.
Her iki tarafın da "yapıcı" olarak nitelendirdiği müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmek üzere Ukrayna tarafının taleplerini içeren, paraf attığı belge hazırlandı. Anlaşmaya nihai şeklini vermek için liderler seviyesindeki görüşmenin altyapısı da oluşmuş oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti.
Müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv bölgelerindeki askeri birliklerini geri çekme kararı aldı.
Rus yetkililerin daha sonra yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da paraf atarak üzerinde anlaşma sağladığı çerçevede Ukrayna, uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan devlet ilan edilecekti.
İstanbul’da iki gün süren toplantılar sonrasında taraflar görüşmelere devam etmek üzere masadan ayrıldılar. O dönemde Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesi konusunda Zelensky yönetimini ikna etmişti.
Mart 2022'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Ukrayna Heyeti Başkanı olan David Arahamiya yaptığı bir açıklamada “İstanbul'dan döndüğümüzde Kiev'e (eski İngiltere Başbakanı) Boris Jonhson geldi ve onlarla hiç bir şey imzalamayacağımızı ve savaşacağımızı söyledi” ifadelerini kullanarak batının savaşı sürdürdüğünü belirtti.
Dolmabahçe Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
3 yıl aradan sonra adres yine Dolmabahçe | Peskov: Rus heyeti hazır ve sabahtan beri Ukraynalıları bekliyor
08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала