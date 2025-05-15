https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/istanbulda-tarihi-gorusmeye-saatler-kaldi-rusya-ve-ukrayna-heyetleri-istanbulda-bir-araya-geliyor-1096246596.html

İstanbul'da tarihi görüşmeye saatler kaldı: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

İstanbul'da tarihi görüşmeye saatler kaldı: Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna heyetleri 3 yıl aradan sonra Ukrayna krizinin kesin çözümüne giden yolda ilk adım için İstanbul'da bir araya gelecek. Dünya basınının yakından... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T14:39+0300

2025-05-15T14:39+0300

2025-05-15T14:40+0300

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Mart 2022’de Türkiye’nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna heyetleri önce Antalya’da bir araya gelmiş ardımdan da müzakereler için tarafların temsilcileri İstanbul’da buluşmuştu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.Her iki tarafın da "yapıcı" olarak nitelendirdiği müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmek üzere Ukrayna tarafının taleplerini içeren, paraf attığı belge hazırlandı. Anlaşmaya nihai şeklini vermek için liderler seviyesindeki görüşmenin altyapısı da oluşmuş oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etti.Müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv bölgelerindeki askeri birliklerini geri çekme kararı aldı.Rus yetkililerin daha sonra yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da paraf atarak üzerinde anlaşma sağladığı çerçevede Ukrayna, uluslararası yasal garantiler altında kalıcı olarak tarafsız, nükleer olmayan devlet ilan edilecekti.İstanbul’da iki gün süren toplantılar sonrasında taraflar görüşmelere devam etmek üzere masadan ayrıldılar. O dönemde Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesi konusunda Zelensky yönetimini ikna etmişti.Mart 2022'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Ukrayna Heyeti Başkanı olan David Arahamiya yaptığı bir açıklamada “İstanbul'dan döndüğümüzde Kiev'e (eski İngiltere Başbakanı) Boris Jonhson geldi ve onlarla hiç bir şey imzalamayacağımızı ve savaşacağımızı söyledi” ifadelerini kullanarak batının savaşı sürdürdüğünü belirtti.

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ukrayna, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, türkiye, dünya, i̇stanbul