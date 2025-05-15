https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/metin-arolatin-ani-olumunun-nedeni-ortaya-cikti-otopsi-raporunda-dikkat-ceken-detay-1096238859.html

Metin Arolat’ın ani ölümünün nedeni ortaya çıktı: Otopsi raporunda dikkat çeken detay

Metin Arolat’ın ani ölümünün nedeni ortaya çıktı: Otopsi raporunda dikkat çeken detay

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz yıl sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat’ın otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Arolat’ın kanında etil alkol ve... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T10:01+0300

2025-05-15T10:01+0300

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türki̇ye

metin arolat

kalp krizi

otopsi

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20 Eylül 2024’te sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Metin Arolat’ın ölüm nedeni netlik kazandı. Sabah’ın haberine göre, otopsi raporunda Arolat’ın kanında etil alkol ve uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Resmi ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçti.Sahnedeyken fenalaşmıştı52 yaşındaki Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı mekânda fenalaşarak yere yığılmıştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Arolat’ın ani ölümü, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.Cenazesi İzmir’de toprağa verildiSanatçı için ilk tören Teşvikiye Camii’nde düzenlendi. Daha sonra İzmir Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi, dostları ve sanatçı arkadaşlarının katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı. Arolat’ın mezarı, sevenlerinin ziyaretleriyle dolup taştı.Metin Arolat kimdir?28 Mayıs 1972’de İzmir’de doğan Metin Arolat, Mevlana’nın 23. kuşak torunu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Arolat, reklamcılık eğitimi almak için ABD’ye gitmişti. Sanat yaşamına 1995 yılında çıkardığı “Ayrılık Olmaz” albümüyle adım attı.Müzik kariyeri boyunca “Yine Bir Başıma”, “Lütfen Yaz Gelsin”, “Karavan” gibi birçok şarkıya imza atan Arolat, aynı zamanda reklam filmlerine yönetmenlik yaptı. Kendine has tarzı, enerjisi ve samimiyetiyle Türk pop müziğinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/tahliye-edilmisti-sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096237902.html

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metin arolat, kalp krizi, otopsi