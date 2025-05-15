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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/yeni-aciklama-geldi-trump-istanbula-gelecek-mi--1096239061.html
Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?
Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Katar gezisi sırasında yaptığı açıklamada İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump "Ben gitmezsem onun da gideceğini... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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Orta Doğu gezisi kapsamında Katar'da olan ABD Başkanı Trump, bugünkü canlı yayında yaptığı açıklama İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump Katar'daki basın toplantısında gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmeler-icin-turkiyeye-gitmeyecek-1096233125.html
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Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?

10:43 15.05.2025 (güncellendi: 10:44 15.05.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Donald Trump, Katar gezisi sırasında yaptığı açıklamada İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump "Ben gitmezsem onun da gideceğini sanmıyorum’ dedim. Ve bu doğru çıktı" ifadelerini kullandı.
Orta Doğu gezisi kapsamında Katar'da olan ABD Başkanı Trump, bugünkü canlı yayında yaptığı açıklama İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump Katar'daki basın toplantısında gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Ben gitmezsem o (Putin) neden gitsin ki' dedim çünkü gitmeyecektim, gitmeyi planlıyordum, gidebilirdim. Ama gitmeyi planlamıyordum ve ‘Ben gitmezsem onun da gideceğini sanmıyorum’ dedim. Ve bu doğru çıktı. Ama orada adamlarımız var, Dışişleri Bakanı Marco orada. Ben orada olmazsam Putin'in gitmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
DÜNYA
‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’
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