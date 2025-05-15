https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/yeni-aciklama-geldi-trump-istanbula-gelecek-mi--1096239061.html
Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?
Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Katar gezisi sırasında yaptığı açıklamada İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump "Ben gitmezsem onun da gideceğini... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T10:43+0300
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Orta Doğu gezisi kapsamında Katar'da olan ABD Başkanı Trump, bugünkü canlı yayında yaptığı açıklama İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump Katar'daki basın toplantısında gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmeler-icin-turkiyeye-gitmeyecek-1096233125.html
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donald trump, katar, i̇stanbul
donald trump, katar, i̇stanbul
Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?
10:43 15.05.2025 (güncellendi: 10:44 15.05.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Katar gezisi sırasında yaptığı açıklamada İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump "Ben gitmezsem onun da gideceğini sanmıyorum’ dedim. Ve bu doğru çıktı" ifadelerini kullandı.
Orta Doğu gezisi kapsamında Katar'da olan ABD Başkanı Trump, bugünkü canlı yayında yaptığı açıklama İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi. Trump Katar'daki basın toplantısında gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı:
“Ben gitmezsem o (Putin) neden gitsin ki' dedim çünkü gitmeyecektim, gitmeyi planlıyordum, gidebilirdim. Ama gitmeyi planlamıyordum ve ‘Ben gitmezsem onun da gideceğini sanmıyorum’ dedim. Ve bu doğru çıktı. Ama orada adamlarımız var, Dışişleri Bakanı Marco orada. Ben orada olmazsam Putin'in gitmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum."