Yeni açıklama geldi: Trump İstanbul'a gelecek mi?

“Ben gitmezsem o (Putin) neden gitsin ki' dedim çünkü gitmeyecektim, gitmeyi planlıyordum, gidebilirdim. Ama gitmeyi planlamıyordum ve ‘Ben gitmezsem onun da gideceğini sanmıyorum’ dedim. Ve bu doğru çıktı. Ama orada adamlarımız var, Dışişleri Bakanı Marco orada. Ben orada olmazsam Putin'in gitmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum."