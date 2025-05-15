https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmeler-icin-turkiyeye-gitmeyecek-1096233125.html

‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’

‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyeceği aktarıldı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T00:18+0300

2025-05-15T00:18+0300

2025-05-15T00:16+0300

dünya

kremlin

rusya

ukrayna

müzakere

donald trump

türkiye

reuters

vladimir medinskiy

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Reuters'ın ismini açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek.Haberde, “Başkan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmelerde bulunacak heyetin oluşumunu onayladığını duyurmuştu. Heyete Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-istanbuldaki-gorusmelerde-yer-alacak-heyeti-onayladi-1096232234.html

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kremlin, rusya, ukrayna, müzakere, donald trump, türkiye, reuters, vladimir medinskiy