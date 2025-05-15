https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmeler-icin-turkiyeye-gitmeyecek-1096233125.html
‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’
‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyeceği aktarıldı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T00:18+0300
2025-05-15T00:18+0300
2025-05-15T00:16+0300
dünya
kremlin
rusya
ukrayna
müzakere
donald trump
türkiye
reuters
vladimir medinskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:9:744:427_1920x0_80_0_0_81b32c73ecd3c15fce9a2025ab1e331f.png
Reuters'ın ismini açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek.Haberde, “Başkan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmelerde bulunacak heyetin oluşumunu onayladığını duyurmuştu. Heyete Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-istanbuldaki-gorusmelerde-yer-alacak-heyeti-onayladi-1096232234.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_10ea92fa785efcc9825578954f95ebe9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, rusya, ukrayna, müzakere, donald trump, türkiye, reuters, vladimir medinskiy
kremlin, rusya, ukrayna, müzakere, donald trump, türkiye, reuters, vladimir medinskiy
‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’
ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyeceği aktarıldı.
Reuters'ın ismini açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek.
Haberde, “Başkan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmelerde bulunacak heyetin oluşumunu onayladığını duyurmuştu. Heyete Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.