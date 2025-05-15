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Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
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‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’
‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyeceği aktarıldı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T00:18+0300
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dünya
kremlin
rusya
ukrayna
müzakere
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Reuters'ın ismini açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek.Haberde, “Başkan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmelerde bulunacak heyetin oluşumunu onayladığını duyurmuştu. Heyete Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-istanbuldaki-gorusmelerde-yer-alacak-heyeti-onayladi-1096232234.html
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kremlin, rusya, ukrayna, müzakere, donald trump, türkiye, reuters, vladimir medinskiy
kremlin, rusya, ukrayna, müzakere, donald trump, türkiye, reuters, vladimir medinskiy

‘Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyecek’

00:18 15.05.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler için Türkiye'ye gitmeyeceği aktarıldı.
Reuters'ın ismini açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek.
Haberde, “Başkan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gitmeyecek” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmelerde bulunacak heyetin oluşumunu onayladığını duyurmuştu. Heyete Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
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