https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/universite-ogrencisi-esila-ayik-icin-tahliye-karari-verildi-1096245411.html

Üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi

Üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto emek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T13:03+0300

2025-05-15T13:03+0300

2025-05-15T13:03+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

protesto

soruşturma

esila ayık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi. 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyorSözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen ve 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Esila Ayık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Esila Ayık için tahliye kararı verildi.

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), protesto, soruşturma, esila ayık