https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/universite-ogrencisi-esila-ayik-icin-tahliye-karari-verildi-1096245411.html
Üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi
Üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto emek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T13:03+0300
2025-05-15T13:03+0300
2025-05-15T13:03+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
protesto
soruşturma
esila ayık
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi. 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyorSözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen ve 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Esila Ayık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Esila Ayık için tahliye kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ibbye-yonelik-sorusturmada-savcilik-30-supheliye-tutuklama-18-supheliye-adli-kontrol-talep-etti-1095789010.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), protesto, soruşturma, esila ayık
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), protesto, soruşturma, esila ayık
Üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi
İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto emek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için tahliye kararı verildi.
4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor
Sözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen ve 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Esila Ayık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Esila Ayık için tahliye kararı verildi.