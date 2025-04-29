https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ibbye-yonelik-sorusturmada-savcilik-30-supheliye-tutuklama-18-supheliye-adli-kontrol-talep-etti-1095789010.html

İBB'ye yönelik soruşturmada savcılık 30 şüpheliye tutuklama, 18 şüpheliye adli kontrol talep etti

İBB'ye yönelik soruşturmada savcılık 30 şüpheliye tutuklama, 18 şüpheliye adli kontrol talep etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasın savcılık 48 şüpheliden 30'una tutuklama, 18'i için adli kontrol talep etti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T21:34+0300

2025-04-29T21:34+0300

2025-04-29T21:51+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

son dakika

soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 30’u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap", "rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.Gözaltı süresi dolan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edilmiş; ifadeleri alınan şüpheliler, ev hapsini içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.Hakimlik, 4 şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

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