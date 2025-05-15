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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ukraynali-vekil-zelenskiy-rusyanin-tum-sartlarini-kabul-etmek-zorunda-kalacak-1096234397.html
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, YouTube kanalında yaptığı yayında, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi. Açıklamasında Dubinskiy, “Eğer oraya eli boş giderse, açıkça görülüyor ki Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Gidecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.Ukraynalı siyasetçi açıklamasında, Avrupa'nın Rusya'yı yeni yaptırımlar ve çeşitli ültimatomlarla tehdit etmeye devam etmesinin nedeninin, Kiev rejiminin başının yıkılan imajını bir şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.Milletvekili, “Bunlar, onun oraya eli boş gitmemesi için uydurulan sahte argümanlardır.” dedi.Dubinskiy ayrıca, ABD'de Zelenskiy’in olası müzakereleri sabote etme ihtimalinin farkında olunduğunu, bu nedenle ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff’un Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/senator-kovitidi-ukrayna-konusunda-cozum-birkac-asamada-gerceklesecek-1096234272.html
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aleksandr dubinskiy, rusya, ukrayna, keith kellogg, i̇stanbul, abd

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak

05:14 15.05.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi.
Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, YouTube kanalında yaptığı yayında, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi.
Açıklamasında Dubinskiy, “Eğer oraya eli boş giderse, açıkça görülüyor ki Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Gidecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı siyasetçi açıklamasında, Avrupa'nın Rusya'yı yeni yaptırımlar ve çeşitli ültimatomlarla tehdit etmeye devam etmesinin nedeninin, Kiev rejiminin başının yıkılan imajını bir şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.
Milletvekili, “Bunlar, onun oraya eli boş gitmemesi için uydurulan sahte argümanlardır.” dedi.
Dubinskiy ayrıca, ABD'de Zelenskiy’in olası müzakereleri sabote etme ihtimalinin farkında olunduğunu, bu nedenle ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff’un Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.
Rusya Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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Senatör Kovitidi: Ukrayna konusunda çözüm birkaç aşamada gerçekleşecek
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