https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ukraynali-vekil-zelenskiy-rusyanin-tum-sartlarini-kabul-etmek-zorunda-kalacak-1096234397.html
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T05:14+0300
2025-05-15T05:14+0300
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Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, YouTube kanalında yaptığı yayında, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi. Açıklamasında Dubinskiy, “Eğer oraya eli boş giderse, açıkça görülüyor ki Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Gidecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.Ukraynalı siyasetçi açıklamasında, Avrupa'nın Rusya'yı yeni yaptırımlar ve çeşitli ültimatomlarla tehdit etmeye devam etmesinin nedeninin, Kiev rejiminin başının yıkılan imajını bir şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.Milletvekili, “Bunlar, onun oraya eli boş gitmemesi için uydurulan sahte argümanlardır.” dedi.Dubinskiy ayrıca, ABD'de Zelenskiy’in olası müzakereleri sabote etme ihtimalinin farkında olunduğunu, bu nedenle ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff’un Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/senator-kovitidi-ukrayna-konusunda-cozum-birkac-asamada-gerceklesecek-1096234272.html
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aleksandr dubinskiy, rusya, ukrayna, keith kellogg, i̇stanbul, abd
aleksandr dubinskiy, rusya, ukrayna, keith kellogg, i̇stanbul, abd
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak
Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi.
Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, YouTube kanalında yaptığı yayında, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi.
Açıklamasında Dubinskiy, “Eğer oraya eli boş giderse, açıkça görülüyor ki Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Gidecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı siyasetçi açıklamasında, Avrupa'nın Rusya'yı yeni yaptırımlar ve çeşitli ültimatomlarla tehdit etmeye devam etmesinin nedeninin, Kiev rejiminin başının yıkılan imajını bir şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.
Milletvekili, “Bunlar, onun oraya eli boş gitmemesi için uydurulan sahte argümanlardır.” dedi.
Dubinskiy ayrıca, ABD'de Zelenskiy’in olası müzakereleri sabote etme ihtimalinin farkında olunduğunu, bu nedenle ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff’un Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.