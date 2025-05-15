https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ukraynali-vekil-zelenskiy-rusyanin-tum-sartlarini-kabul-etmek-zorunda-kalacak-1096234397.html

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T05:14+0300

2025-05-15T05:14+0300

2025-05-15T05:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr dubinskiy

rusya

ukrayna

keith kellogg

i̇stanbul

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg

Ukrayna milletvekili Aleksandr Dubinskiy, YouTube kanalında yaptığı yayında, Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmeler için elinde hiçbir koz olmadığını söyledi. Açıklamasında Dubinskiy, “Eğer oraya eli boş giderse, açıkça görülüyor ki Rusya'nın tüm şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Gidecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.Ukraynalı siyasetçi açıklamasında, Avrupa'nın Rusya'yı yeni yaptırımlar ve çeşitli ültimatomlarla tehdit etmeye devam etmesinin nedeninin, Kiev rejiminin başının yıkılan imajını bir şekilde kurtarmak olduğunu söyledi.Milletvekili, “Bunlar, onun oraya eli boş gitmemesi için uydurulan sahte argümanlardır.” dedi.Dubinskiy ayrıca, ABD'de Zelenskiy’in olası müzakereleri sabote etme ihtimalinin farkında olunduğunu, bu nedenle ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff’un Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/senator-kovitidi-ukrayna-konusunda-cozum-birkac-asamada-gerceklesecek-1096234272.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr dubinskiy, rusya, ukrayna, keith kellogg, i̇stanbul, abd