https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/senator-kovitidi-ukrayna-konusunda-cozum-birkac-asamada-gerceklesecek-1096234272.html

Senatör Kovitidi: Ukrayna konusunda çözüm birkaç aşamada gerçekleşecek

Senatör Kovitidi: Ukrayna konusunda çözüm birkaç aşamada gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Eski Kırım senatörü ve Bakanlar Kurulu Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözüm sürecinin birkaç... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T04:58+0300

2025-05-15T04:58+0300

2025-05-15T04:58+0300

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Eski Kırım senatörü ve Bakanlar Kurulu Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Olga Kovitidi yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözüm sürecinin birkaç aşamada gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, zira müzakerelerin kolay olmayacağını söyledi.Kovitidi, “Ukrayna konusunda barışçıl çözüm süreci zor olacak, ancak kaçınılmaz ve muhtemelen birkaç aşamada gerçekleşecek. İstanbul böyle bir müzakere sürecinin başlaması için gerçek bir platform.” dedi.Ayrıca Kovitidi açıklamasında, müzakerelerin ilk aşamasının, taraflarca hazırlanan öncelikli konuların yetkili heyetler tarafından iki taraflı olarak ele alınmasını içerebileceğini belirtti.Senatör Koviditi, “Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin yürütülmesini yasaklayan Mart 2022 tarihli kararnamesinin iptal edilmesi, müzakerelerin sonraki aşamalarının meşruiyeti için gereklidir.” diyerek aynı zamanda 2022'de ve Mayıs 2025'te İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin birbirinden temelde farklı olduğunu belirtti.Son olarak Kovitidi, “Dünya kamuoyunun gelişmelere yönelik algısında kayda değer bir değişim yaşandı, özellikle de Ukrayna’nın başlıca destekçisi olan ABD’nin çatışmaya yaklaşımında. Artık açıkça görülüyor ki, Rusya’nın müzakereye sadece şeklen katılmak gibi bir amacı yok. Rusya’nın, Ukrayna’nın ve tüm Avrupa’nın uzun vadeli, güvenilir bir barışa ihtiyacı var.” diye vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/konstantinov-batinin-ukraynadaki-catismanin-ozunu-anlamasi-zor-1096234114.html

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olga kovitidi, ukrayna, rusya, abd