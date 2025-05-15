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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/senator-kovitidi-ukrayna-konusunda-cozum-birkac-asamada-gerceklesecek-1096234272.html
Senatör Kovitidi: Ukrayna konusunda çözüm birkaç aşamada gerçekleşecek
Senatör Kovitidi: Ukrayna konusunda çözüm birkaç aşamada gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
Eski Kırım senatörü ve Bakanlar Kurulu Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözüm sürecinin birkaç... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T04:58+0300
2025-05-15T04:58+0300
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olga kovitidi
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Eski Kırım senatörü ve Bakanlar Kurulu Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Olga Kovitidi yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözüm sürecinin birkaç aşamada gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, zira müzakerelerin kolay olmayacağını söyledi.Kovitidi, “Ukrayna konusunda barışçıl çözüm süreci zor olacak, ancak kaçınılmaz ve muhtemelen birkaç aşamada gerçekleşecek. İstanbul böyle bir müzakere sürecinin başlaması için gerçek bir platform.” dedi.Ayrıca Kovitidi açıklamasında, müzakerelerin ilk aşamasının, taraflarca hazırlanan öncelikli konuların yetkili heyetler tarafından iki taraflı olarak ele alınmasını içerebileceğini belirtti.Senatör Koviditi, “Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin yürütülmesini yasaklayan Mart 2022 tarihli kararnamesinin iptal edilmesi, müzakerelerin sonraki aşamalarının meşruiyeti için gereklidir.” diyerek aynı zamanda 2022'de ve Mayıs 2025'te İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin birbirinden temelde farklı olduğunu belirtti.Son olarak Kovitidi, “Dünya kamuoyunun gelişmelere yönelik algısında kayda değer bir değişim yaşandı, özellikle de Ukrayna’nın başlıca destekçisi olan ABD’nin çatışmaya yaklaşımında. Artık açıkça görülüyor ki, Rusya’nın müzakereye sadece şeklen katılmak gibi bir amacı yok. Rusya’nın, Ukrayna’nın ve tüm Avrupa’nın uzun vadeli, güvenilir bir barışa ihtiyacı var.” diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/konstantinov-batinin-ukraynadaki-catismanin-ozunu-anlamasi-zor-1096234114.html
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olga kovitidi, ukrayna, rusya, abd
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Senatör Kovitidi: Ukrayna konusunda çözüm birkaç aşamada gerçekleşecek

04:58 15.05.2025
Rusya Ukrayna bayrakları
Rusya Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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Eski Kırım senatörü ve Bakanlar Kurulu Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözüm sürecinin birkaç aşamada gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, zira müzakerelerin kolay olmayacağını söyledi.
Eski Kırım senatörü ve Bakanlar Kurulu Anayasal Mevzuat ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Olga Kovitidi yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözüm sürecinin birkaç aşamada gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, zira müzakerelerin kolay olmayacağını söyledi.
Kovitidi, “Ukrayna konusunda barışçıl çözüm süreci zor olacak, ancak kaçınılmaz ve muhtemelen birkaç aşamada gerçekleşecek. İstanbul böyle bir müzakere sürecinin başlaması için gerçek bir platform.” dedi.
Ayrıca Kovitidi açıklamasında, müzakerelerin ilk aşamasının, taraflarca hazırlanan öncelikli konuların yetkili heyetler tarafından iki taraflı olarak ele alınmasını içerebileceğini belirtti.
Senatör Koviditi, “Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin yürütülmesini yasaklayan Mart 2022 tarihli kararnamesinin iptal edilmesi, müzakerelerin sonraki aşamalarının meşruiyeti için gereklidir.” diyerek aynı zamanda 2022'de ve Mayıs 2025'te İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin birbirinden temelde farklı olduğunu belirtti.
Son olarak Kovitidi, “Dünya kamuoyunun gelişmelere yönelik algısında kayda değer bir değişim yaşandı, özellikle de Ukrayna’nın başlıca destekçisi olan ABD’nin çatışmaya yaklaşımında. Artık açıkça görülüyor ki, Rusya’nın müzakereye sadece şeklen katılmak gibi bir amacı yok. Rusya’nın, Ukrayna’nın ve tüm Avrupa’nın uzun vadeli, güvenilir bir barışa ihtiyacı var.” diye vurguladı.
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Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor
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