https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/uc-sehir-icin-turuncu-yedi-sehir-icin-sari-firtina-uyarisi-hangi-illerde-firtina-bekleniyor-1096254060.html

Üç şehir için 'turuncu', yedi şehir için 'sarı' fırtına uyarısı: Hangi illerde fırtına bekleniyor

Üç şehir için 'turuncu', yedi şehir için 'sarı' fırtına uyarısı: Hangi illerde fırtına bekleniyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, yarın için 10 şehirde fırtına uyarısı verdi 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T16:16+0300

2025-05-15T16:16+0300

2025-05-15T16:16+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

meteoroloji genel müdürlüğü

çanakkale

balıkesir

aydın

i̇zmir

fırtına

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Yarın Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu', Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildi. 10 ilde şiddetli fırtına beklendiği vurgulanırken vatandaşların dikkatli olması istendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle Muğla, Aydın ve İzmir için "turuncu", Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.Sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyorGüney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra, Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı ve yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli fırtına öngörüldüğü kaydedildi.Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/meteorolojiden-uyari-iki-bolgede-kar-yagisi-bekleniyor-1096234532.html

türki̇ye

çanakkale

balıkesir

aydın

i̇zmir

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i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale, balıkesir, aydın, i̇zmir, fırtına