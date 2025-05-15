https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/uc-sehir-icin-turuncu-yedi-sehir-icin-sari-firtina-uyarisi-hangi-illerde-firtina-bekleniyor-1096254060.html
Üç şehir için 'turuncu', yedi şehir için 'sarı' fırtına uyarısı: Hangi illerde fırtına bekleniyor
Üç şehir için 'turuncu', yedi şehir için 'sarı' fırtına uyarısı: Hangi illerde fırtına bekleniyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, yarın için 10 şehirde fırtına uyarısı verdi 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T16:16+0300
2025-05-15T16:16+0300
2025-05-15T16:16+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
meteoroloji genel müdürlüğü
çanakkale
balıkesir
aydın
i̇zmir
fırtına
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Yarın Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu', Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildi. 10 ilde şiddetli fırtına beklendiği vurgulanırken vatandaşların dikkatli olması istendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle Muğla, Aydın ve İzmir için "turuncu", Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.Sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyorGüney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra, Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı ve yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli fırtına öngörüldüğü kaydedildi.Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/meteorolojiden-uyari-iki-bolgede-kar-yagisi-bekleniyor-1096234532.html
türki̇ye
çanakkale
balıkesir
aydın
i̇zmir
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i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale, balıkesir, aydın, i̇zmir, fırtına
i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale, balıkesir, aydın, i̇zmir, fırtına
Üç şehir için 'turuncu', yedi şehir için 'sarı' fırtına uyarısı: Hangi illerde fırtına bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, yarın için 10 şehirde fırtına uyarısı verdi
Yarın Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu', Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildi. 10 ilde şiddetli fırtına beklendiği vurgulanırken vatandaşların dikkatli olması istendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle Muğla, Aydın ve İzmir için "turuncu", Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.
Sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor
Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden sonra, Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı ve yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli fırtına öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.