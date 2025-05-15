Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor
© AA / Muhammet MutafMayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı
© AA / Muhammet Mutaf
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Meteoroloji'nin 15 Mayıs Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre doğu kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar ise bu bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek. Doğu Anadolu'nun doğusu, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 15 Mayıs Perşembe günü hava tahmin raporuna göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış ön görülüyor. Ani su baskınlarına dikkat.
MARMARA BÖLGESİ
Balıkesir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İstanbul °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Kırklareli °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Edirne °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İstanbul °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Kırklareli °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Denizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya °C, 26°C – Parçalı bulutlu
Hatay °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta °C, 23°C – Parçalı bulutlu
Antalya °C, 26°C – Parçalı bulutlu
Hatay °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta °C, 23°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara °C, 19°C – Parçalı bulutlu
Çankırı °C, 21°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir °C, 21°C – Parçalı bulutlu
Konya °C, 22°C – Parçalı bulutlu
Çankırı °C, 21°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir °C, 21°C – Parçalı bulutlu
Konya °C, 22°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu °C, 20°C – Parçalı bulutlu
Düzce °C, 23°C – Parçalı bulutlu
Kastamonu °C, 19°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak °C, 16°C – Parçalı bulutlu
Düzce °C, 23°C – Parçalı bulutlu
Kastamonu °C, 19°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak °C, 16°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum °C, 10°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Kars °C, 9°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Malatya °C, 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van °C, 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars °C, 9°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Malatya °C, 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van °C, 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep °C, 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep °C, 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı