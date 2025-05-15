https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/meteorolojiden-uyari-iki-bolgede-kar-yagisi-bekleniyor-1096234532.html

Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 15 Mayıs Perşembe günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekliyor. Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Batman'da ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

2025-05-15T06:40+0300

2025-05-15T06:40+0300

2025-05-15T06:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 15 Mayıs Perşembe günü hava tahmin raporuna göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış ön görülüyor. Ani su baskınlarına dikkat.MARMARA BÖLGESİBalıkesir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİstanbul °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKırklareli °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEGE BÖLGESİAfyonkarahisar °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDenizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİzmir °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıManisa °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZ BÖLGESİAdana °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya °C, 26°C – Parçalı bulutluHatay °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta °C, 23°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLU BÖLGESİAnkara °C, 19°C – Parçalı bulutluÇankırı °C, 21°C – Parçalı bulutluEskişehir °C, 21°C – Parçalı bulutluKonya °C, 22°C – Parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu °C, 20°C – Parçalı bulutluDüzce °C, 23°C – Parçalı bulutluKastamonu °C, 19°C – Parçalı bulutluZonguldak °C, 16°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutluArtvin °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLU BÖLGESİErzurum °C, 10°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKars °C, 9°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMalatya °C, 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan °C, 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİDiyarbakır °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep °C, 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMardin °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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