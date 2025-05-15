Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/meteorolojiden-uyari-iki-bolgede-kar-yagisi-bekleniyor-1096234532.html
Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 15 Mayıs Perşembe günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekliyor. Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Batman'da ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
2025-05-15T06:40+0300
2025-05-15T06:40+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096205383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a56352413adaa1fd2949fe1265ebe51.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 15 Mayıs Perşembe günü hava tahmin raporuna göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış ön görülüyor. Ani su baskınlarına dikkat.MARMARA BÖLGESİBalıkesir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİstanbul °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKırklareli °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEGE BÖLGESİAfyonkarahisar °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDenizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİzmir °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıManisa °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZ BÖLGESİAdana °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya °C, 26°C – Parçalı bulutluHatay °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta °C, 23°C – Parçalı bulutluİÇ ANADOLU BÖLGESİAnkara °C, 19°C – Parçalı bulutluÇankırı °C, 21°C – Parçalı bulutluEskişehir °C, 21°C – Parçalı bulutluKonya °C, 22°C – Parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu °C, 20°C – Parçalı bulutluDüzce °C, 23°C – Parçalı bulutluKastamonu °C, 19°C – Parçalı bulutluZonguldak °C, 16°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutluArtvin °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLU BÖLGESİErzurum °C, 10°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKars °C, 9°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMalatya °C, 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan °C, 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİDiyarbakır °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep °C, 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMardin °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/hatayi-saganak-vurdu-cadde-ve-sokaklari-su-basti-1096233430.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096205383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a023086662b053d017e56dc53ed7665.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15 mayıs hava durumu, kar yağışı uyarısı, kuvvetli sağanak, meteoroloji tahmini, doğu karla karışık yağmur, erzurum hava durumu, adana yağış, diyarbakır sağanak, doğu anadolu kar, doğu karadeniz yağmur, mgm hava raporu
15 mayıs hava durumu, kar yağışı uyarısı, kuvvetli sağanak, meteoroloji tahmini, doğu karla karışık yağmur, erzurum hava durumu, adana yağış, diyarbakır sağanak, doğu anadolu kar, doğu karadeniz yağmur, mgm hava raporu

Meteoroloji'den uyarı: İki bölgede kar yağışı bekleniyor

06:40 15.05.2025
© AA / Muhammet MutafMayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA / Muhammet Mutaf
Abone ol
Meteoroloji'nin 15 Mayıs Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre doğu kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar ise bu bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek. Doğu Anadolu'nun doğusu, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 15 Mayıs Perşembe günü hava tahmin raporuna göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış ön görülüyor. Ani su baskınlarına dikkat.

MARMARA BÖLGESİ

Balıkesir °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güneybatı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İstanbul °C, 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Kırklareli °C, 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar °C, 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Denizli °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa °C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya °C, 26°C – Parçalı bulutlu
Hatay °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta °C, 23°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara °C, 19°C – Parçalı bulutlu
Çankırı °C, 21°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir °C, 21°C – Parçalı bulutlu
Konya °C, 22°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu °C, 20°C – Parçalı bulutlu
Düzce °C, 23°C – Parçalı bulutlu
Kastamonu °C, 19°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak °C, 16°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum °C, 10°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Kars °C, 9°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Malatya °C, 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van °C, 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep °C, 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin °C, 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt °C, 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
TÜRKİYE
Hatay'ı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
00:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала