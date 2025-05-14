https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-istanbuldaki-gorusmelerde-yer-alacak-heyeti-onayladi-1096232234.html
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan görüşmenin heyetinde kimlerin yer alacağını duyurdu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T23:14+0300
2025-05-14T23:14+0300
2025-05-15T00:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
kremlin
rusya federasyonu
ukrayna
i̇stanbul
vladimir putin
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile görüşecek heyeti onayladı.Heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.Müzakerelerde yer alacak heyet üyeleri şu isimlerden oluştu:Müzakerelerde yer alacak diğer uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:Radio NV'nin daha önce kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy ile birlikte Rusya ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek Ukrayna heyetinde Dışişleri Bakanı Andrey Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Jovkva, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-brezilya-devlet-baskani-da-silva-ile-telefonda-gorustu-1096231713.html
rusya federasyonu
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kremlin, rusya federasyonu, ukrayna, i̇stanbul, vladimir putin
kremlin, rusya federasyonu, ukrayna, i̇stanbul, vladimir putin
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
23:14 14.05.2025 (güncellendi: 00:02 15.05.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan görüşmenin heyetinde kimlerin yer alacağını duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile görüşecek heyeti onayladı.
Heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
Müzakerelerde yer alacak heyet üyeleri şu isimlerden oluştu:
Mihail Galuzin -
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı (Heyet üyesi)
İgor Kostyukov
- Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı (Heyet üyesi)
Aleksandr Fomin
- Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı (Heyet üyesi)
Müzakerelerde yer alacak diğer uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:
Aleksandr Zorin
- Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Enformasyon Müdürlüğü Birinci Başkan Yardımcısı,
Yelena Podobreyevskaya
- Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İnsani Alanlardaki Devlet Politikası Ofisi Başkan Yardımcısı,
Aleksey Polişuk
- Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Departmanı Direktörü
Viktor Şevtsov
- Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı.
Radio NV'nin daha önce kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy ile birlikte Rusya ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek Ukrayna heyetinde Dışişleri Bakanı Andrey Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Jovkva, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga yer alacak.