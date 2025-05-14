https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-istanbuldaki-gorusmelerde-yer-alacak-heyeti-onayladi-1096232234.html

Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı

Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan görüşmenin heyetinde kimlerin yer alacağını duyurdu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T23:14+0300

2025-05-14T23:14+0300

2025-05-15T00:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

kremlin

rusya federasyonu

ukrayna

i̇stanbul

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096183828_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_898ad17ba587102da1592499b5354010.jpg

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile görüşecek heyeti onayladı.Heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.Müzakerelerde yer alacak heyet üyeleri şu isimlerden oluştu:Müzakerelerde yer alacak diğer uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:Radio NV'nin daha önce kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy ile birlikte Rusya ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek Ukrayna heyetinde Dışişleri Bakanı Andrey Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Jovkva, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-brezilya-devlet-baskani-da-silva-ile-telefonda-gorustu-1096231713.html

rusya federasyonu

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, rusya federasyonu, ukrayna, i̇stanbul, vladimir putin