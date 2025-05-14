Türkiye
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-istanbuldaki-gorusmelerde-yer-alacak-heyeti-onayladi-1096232234.html
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan görüşmenin heyetinde kimlerin yer alacağını duyurdu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T23:14+0300
2025-05-15T00:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
kremlin
rusya federasyonu
ukrayna
i̇stanbul
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096183828_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_898ad17ba587102da1592499b5354010.jpg
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile görüşecek heyeti onayladı.Heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.Müzakerelerde yer alacak heyet üyeleri şu isimlerden oluştu:Müzakerelerde yer alacak diğer uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:Radio NV'nin daha önce kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy ile birlikte Rusya ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek Ukrayna heyetinde Dışişleri Bakanı Andrey Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Jovkva, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-brezilya-devlet-baskani-da-silva-ile-telefonda-gorustu-1096231713.html
rusya federasyonu
ukrayna
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096183828_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_10a6e50627e3311d12991015df1a2d65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, rusya federasyonu, ukrayna, i̇stanbul, vladimir putin
kremlin, rusya federasyonu, ukrayna, i̇stanbul, vladimir putin

Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı

23:14 14.05.2025 (güncellendi: 00:02 15.05.2025)
© Sputnik / Гавриил Григоров Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan görüşmenin heyetinde kimlerin yer alacağını duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile görüşecek heyeti onayladı.
Heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Müzakerelerde yer alacak heyet üyeleri şu isimlerden oluştu:

Mihail Galuzin - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı (Heyet üyesi)
İgor Kostyukov - Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı (Heyet üyesi)
Aleksandr Fomin - Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı (Heyet üyesi)

Müzakerelerde yer alacak diğer uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:

Aleksandr Zorin - Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Enformasyon Müdürlüğü Birinci Başkan Yardımcısı,
Yelena Podobreyevskaya - Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İnsani Alanlardaki Devlet Politikası Ofisi Başkan Yardımcısı,
Aleksey Polişuk - Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Departmanı Direktörü
Viktor Şevtsov - Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı.
Radio NV'nin daha önce kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy ile birlikte Rusya ile görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek Ukrayna heyetinde Dışişleri Bakanı Andrey Yermak, Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Jovkva, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga yer alacak.
Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
DÜNYA
Putin Brezilya Devlet Başkanı Da Silva ile telefonda görüştü
Dün, 22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала